Ministro de Defensa designado de Abelardo de la Espriella anuncia que volverá el ESMAD: "La fuerza se aplica dentro del marco de los derechos humanos"

Jorge Mora, el ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en entrevista con Noticias RCN que el próximo gobierno volverá a implementar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

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De acuerdo con lo que adelantó Mora, mayor general (r) en diálogo con Noticias RCN, se van a "derogar una serie de decretos que también les ataban las manos a los miembros de la fuerza pública, el decreto 003 que acabó con el ESMAD".

Según Mora, ese decreto, creado por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), "prácticamente dejó sin herramientas dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario la aplicación de la fuerza".

Mora precisó: "No hay que confundir, la fuerza se aplica, se ejerce dentro del marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

"Una cosa es la protesta social y otra es la manifestación violenta. Cuando la protesta social está dentro del marco constitucional y respetando los otros derechos de los otros ciudadanos y personas, pues hay que permitirla", dijo Mora.

No obstante, aclaró que "hay una delgada línea roja que hay que entender muy bien". "Si esa protesta social pasa a una manifestación violenta, a atentar contra los otros derechos de los colombianos, pues evidentemente hay que aplicar la fuerza, pero se aplica dentro del marco de los derechos humanos", afirmó.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron horas después de que el movimiento Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella anunciara, por medio de un comunicado, que "a partir del 7 de agosto (se) iniciará el desmonte de la denominada Paz Total".

Estas medidas hacen parte, según Rodríguez, de un impulso y una decisión del mandatario electo sobre "recobrar nuevamente las capacidades de la fuerza pública para llevar lo más pronto posible la tranquilidad y la recuperación del terreno que hemos perdido".

El anuncio fue rechazado inmediatamente desde el petrismo con un pronunciamiento de la senadora María José Pizarro Rodríguez en su cuenta de X.

"En este gobierno con Gustavo Petro, nosotros desde el progresismo, trabajamos codo a codo, sin odio y con inmenso respeto por la fuerza pública para que recobrara la confianza ciudadana y su dignidad. Con este anuncio, pretenden regresarlos a la represión y violencia sin cuartel", apuntó Pizarro.

El próximo ministro de Defensa señaló también en diálogo con RCN que, con la 'Paz Total' implementada por el Gobierno saliente de Petro, se retrocedieron "casi 30 años en el tiempo".