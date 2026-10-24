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Sábado, 24 de octubre de 2026
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Ronaldinho

"Se acabó la espera": revelan la fecha en la que Ronaldinho volverá a las canchas en la tercera división del fútbol italiano

octubre 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ronaldinho - Foto EFE
Ronaldinho - Foto EFE
Ronaldinho, fichaje estrella e inesperado del Ravenna a finales de junio, aún no ha debutado con sus nuevos colores.

La leyenda del fútbol mundial, el brasileño Ronaldinho, volverá a los terrenos de juego a sus 46 años el 15 de noviembre con la camiseta del Ravenna para disputar un partido de la tercera división italiana, según anunció el sábado su club.

"El domingo 15 de noviembre, a las 17:30 horas (locales), la leyenda brasileña se vestirá con la camiseta del Ravenna para disputar el derbi contra el Forlì, un encuentro que atraerá las miradas de todo el mundo hacia el estadio Bruno-Bennelli", indicó el ambicioso club de la tercera división italiana en un comunicado.

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Ronaldinho, fichaje estrella e inesperado del Ravenna a finales de junio, aún no ha debutado con sus nuevos colores.

Su fichaje fue anunciado en junio, al margen de la Copa del Mundo de 2026, por Ignazio Cipriani, empresario italoamericano y propietario del club desde 2024.

Para muchos, sin embargo, este movimiento parece ser hasta ahora más una estrategia de marketing que un auténtico regreso a los terrenos de juego, a largo plazo, para el Balón de Oro de 2005.

El brasileño, campeón del mundo con Brasil en 2002, con 97 convocatorias con la camiseta de la Seleção, 33 goles con los colores de su país y 299 en total, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el club brasileño Fluminense.

"Como ves, estoy en forma, me siento bien (...). Si pudiera marcar mi gol número 300, sería aún más bonito", expuso el exjugador del París SG (2001-03), del FC Barcelona (2003-08) y del AC Milan (2008-11) durante su presentación oficial a finales de agosto.

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El Ravenna ocupa actualmente el segundo puesto del grupo B de la Tercera División de Italia, está a seis puntos del líder, el La Spezia, y ha sumado doce puntos más que su gran rival, el Forlì, que ocupa el puesto 15 con once puntos.

El club de Emilia-Romaña aspira a volver a la Serie B, categoría en la que no juega desde 2008.

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