Noviembre trae una de sus citas astronómicas más esperadas: la lluvia de meteoros Leónidas, que llega a su periodo de mayor actividad entre la noche del 16, la madrugada y el 17 de noviembre de 2026. El fenómeno puede verse desde diferentes lugares del planeta, incluyendo Colombia, siempre que las condiciones meteorológicas y la oscuridad del cielo dejen.

VEA TAMBIÉN Exoplaneta desapareció de los telescopios y la ciencia encontró al culpable: un vecino invisible está cambiando su órbita o

Según las estimaciones de la Sociedad Americana de Meteoros, en el máximo podrían observarse alrededor de 15 meteoros por hora en condiciones ideales. No obstante, esa cifra no refleja una cantidad garantizada: la visibilidad depende de factores como la nubosidad, la contaminación lumínica y la ubicación del observador.

Las Leónidas surgen cada año cuando la Tierra pasa por los restos de polvo y pequeñas partículas que deja a su paso el cometa 55P/Tempel-Tuttle. Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, estos fragmentos se calientan y generan destellos luminosos que popularmente se conocen como estrellas fugaces.

Este fenómeno recibe su nombre de la constelación de Leo, porque los meteoros parecen provenir de una región del cielo que se ubica en esa dirección. Sin embargo, pueden aparecer en distintos puntos de la bóveda celeste, por lo que no es necesario enfocar la mirada exclusivamente en esa constelación.

La recomendación es observar en las horas posteriores a la medianoche y antes del amanecer, cuando las condiciones suelen ser más favorables. Para aumentar las posibilidades de contemplar los destellos, conviene buscar un sitio oscuro, lejos de las luces de las ciudades, y con una vista despejada del cielo.

No se necesitan telescopios ni binoculares. De hecho, el observar a simple vista permite abarcar una mayor porción del cielo y hace más fácil identificar los meteoros que aparecen lejos de la constelación de Leo.

VEA TAMBIÉN SpaceX busca dar un paso histórico: quiere reutilizar partes de su megacohete Starship después de un viaje al espacio o

Igualmente es importante darles tiempo a los ojos para adaptarse a la oscuridad. Los especialistas recomiendan evitar las pantallas de celulares y otras fuentes de luz en la observación, pues pueden reducir la sensibilidad visual. Una silla reclinable, una manta y algo de paciencia pueden hacer más cómoda la experiencia.

Este año, la iluminación de la Luna va a ser otro factor que deberán tener en cuenta los observadores. Está en fase creciente y su luz puede dificultar la detección de los meteoros más débiles al inicio de la noche. No obstante, su puesta cerca de la medianoche va a permitir contar con un cielo más oscuro en las horas previas al amanecer.

Pese a que en 2026 no se espera una tormenta de esa magnitud, el paso anual de las Leónidas brinda una oportunidad para observar uno de los fenómenos astronómicos más reconocidos de noviembre.