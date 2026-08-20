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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Fútbol

"Volver a Italia es maravilloso": Ronaldinho regresa al fútbol profesional para buscar icónico número de goles en su carrera

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Ronaldinho | Foto: EFE
Ronaldinho | Foto: EFE
El brasileño llega al Ravenna de la tercera división italiana como socio e integrante del equipo, pero aún no confirma en qué momento volverá a juga

Ronaldinho regresó a Italia a los 46 años para iniciar una nueva etapa con el Ravenna, un equipo que hace parte de la tercera división italiana en el que será socio y al parecer, podría volver a jugar un partido oficial luego de más de una década después de su última aparición como profesional.

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El brasileño aterrizó este 20 de agosto en el aeropuerto de Forlì y ha sido recibido antes de su presentación con el equipo. No obstante, el regreso de una de las grandes figuras del fútbol no se hará de manera convencional: Ronaldinho aún no confirma en que momento volverá a la cancha ni cuántos partidos jugará con el Ravenna.

Su posible reaparición tiene también un objetivo simbólico. El exjugador de Barcelona, ​​AC Milan y la selección de brasileño quiere cerrar de forma definitiva su carrera profesional con un último gol, el cual sería el número 300 de su trayectoria.

“Volver a Italia es maravilloso”, afirmó Ronaldinho a su llegada al país, según AS. El brasileño expresó su entusiasmo por empezar esta nueva etapa en un país en el cual ya jugó cuando se puso la camisa del Milán.

Ahora bien, el propio Ronaldinho dejó abierta la incógnita acerca de su participación en el equipo. “Estoy aquí para ayudar al equipo y luego veremos”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de jugar, según Reuters. El exfutbolista también mencionó que cualquier decisión acerca de su presencia en el campo va a depender de las conversaciones con el entrenador y la dirección del club.

El Ravenna informó que su incorporación en junio es parte de un proyecto que mezcla la presencia deportiva de Ronaldinho con su participación como inversor. El club, que disputa la Serie C la tercera categoría del fútbol italiano, quiere aprovechar la llegada del brasileño para aumentar su visibilidad y con esto, hacer más fuerte su proyecto deportivo.

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El propietario del equipo, Ignazio Cipriani, amigo personal de Ronaldinho, ha confirmado que el brasileño no será parte del primer partido de la temporada. De momento, el club no anunció fecha y mucho menos el encuentro en el que el exastro puede llegar a reaparecer de manera oficial.

Ronaldinho jugó su último partido profesional en el año 2015 con Fluminense y luego, anunció su retiro definitivo. Desde aquel entonces, participó en encuentros de exhibición y eventos promocionales, pero aún no había regresado a una competencia de contexto profesional.

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