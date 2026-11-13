Incautan en Cartagena 100 drones que iban para el Valle del Cauca: De la Espriella dice que podría terminar "fortaleciendo a narcoterroristas"

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aprehendió en Cartagena 100 drones y sus componentes que ingresaban a Colombia con destino a una empresa ubicada en Candelaria, Valle del Cauca, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.

Los equipos tecnológicos estaban distribuidos en 21 bultos y fueron interceptados por las autoridades aduaneras en el puerto de Cartagena.

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Según el mandatario colombiano, estos dispositivos representan un riesgo para la seguridad nacional debido a su potencial uso por parte de organizaciones criminales.

"¡NO VAMOS A PERMITIR QUE LA TECNOLOGÍA CAIGA EN MANOS DEL NARCOTERRORISMO!", escribió De La Espriella en su cuenta de X, donde acumula millones de seguidores.

El presidente enfatizó que estos equipos "pueden terminar fortaleciendo las capacidades criminales de organizaciones narcoterroristas que los utilizan para atacar a nuestra Fuerza Pública, amenazar a la población civil e imponer el terror en los territorios".

La incautación se produce en un contexto donde grupos armados ilegales en Colombia han incrementado el uso de tecnología no tripulada para actividades delictivas, incluyendo ataques contra instalaciones militares, vigilancia de operaciones de seguridad y transporte de estupefacientes en zonas de difícil acceso.

El mandatario colombiano dirigió una advertencia directa a las organizaciones criminales: "NO VAN A UTILIZAR EL CIELO COLOMBIANO PARA SEMBRAR TERROR. LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A ACABAR COMO EL CÁNCER QUE SON". De La Espriella subrayó que "la seguridad de nuestros soldados, policías y de todos los colombianos no se negocia".

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La empresa destinataria de los drones, domiciliada en Candelaria, Valle del Cauca, no fue identificada públicamente por las autoridades. El Valle del Cauca ha sido históricamente una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales y estructuras dedicadas al narcotráfico.

La DIAN no proporcionó detalles adicionales sobre las características técnicas de los drones incautados, su procedencia internacional ni el valor estimado del cargamento.

Sin embargo, podría tratarse de los DAMODA V4, drones profesionales diseñados para realizar espectáculos aéreos de luces mediante vuelos sincronizados de cientos o miles de unidades.

Estos son fabricados por la empresa china DAMODA y permiten crear figuras tridimensionales, animaciones, logotipos y secuencias visuales en el cielo nocturno mediante luces LED RGBW de alta intensidad.

Una de sus principales innovaciones es su sistema de operación automatizada y se debe a las mismas cajas o estaciones que aparecen en la foto que compartió el mandatario: allí los drones despegan, aterrizan y se recargan sin necesidad de retirar manualmente sus baterías.

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Características técnicas principales

Dimensiones: 308 × 308 × 124 mm.

Iluminación: sistema LED RGBW de 24 vatios.

Autonomía: hasta 15 minutos de vuelo por presentación.

Velocidad máxima de desplazamiento: 10 m/s durante espectáculos.

Resistencia al viento: hasta 8 m/s.

Posicionamiento: tecnología RTK compatible con GPS, GLONASS y BeiDou.

Precisión de posicionamiento: 8 mm horizontal y 15 mm vertical bajo condiciones normales de operación RTK.

Protección: certificación IP54, resistente al polvo y a salpicaduras de agua.

Temperatura de funcionamiento: entre -20 °C y 50 °C.

Seguridad: sistema automático de paracaídas de emergencia.

Recarga: automática mediante estaciones de acoplamiento.

Capacidad de las estaciones: 24 drones por maleta de acoplamiento, según el fabricante.

Si se trata de este tipo de drones, las capacidades son mayores que los convencionales. Están diseñados para operar en enjambres de hasta 10.000 drones, pueden regresar a sus estaciones para recargarse sin intervención manual en el cambio de baterías.

Además, incorporan sistemas de comunicación redundantes, protección mediante paracaídas y mecanismos de terminación de emergencia.

A esto se le suma que el fabricante afirma que las mejoras de software permiten triplicar la eficiencia en la elaboración de los programas de vuelo