"Si yo estuviera en Venezuela, yo iría a votar en las primarias": comediante George Harris en La Tarde de NTN24

El Stand Up Comedy, también conocido como monólogo, es un estilo de humor donde un comediante se dirige a su audiencia, generalmente de modo unipersonal, con un texto que expresa su visión del mundo.​

Eso es algo que sabe hacer muy bien el humorista venezolano George Harris, quien ha cosechado éxito a escala internacional.

Con más de 16 años de experiencia en el mundo del entretenimiento, Harris ha reiterado su postura de salir a votar en las primarias de la oposición venezolana.

Precisamente, el comediante ofreció una entrevista a la directora de contenidos y presentadora del canal internacional de noticias NTN24, Idania Chirinos.

En el espacio de preguntas y respuestas, el venezolano sostuvo: “Todas las oportunidades son positivas, siento que estas (las primarias) son una de esas ventanas que se abren. Si yo estuviera en Venezuela y no tuviera otra opción, yo iría a votar (en las primarias)”.

“Y si estoy en Estados Unidos, me casé con una americana, igual voy a votar, porque uno nunca sabe si toca regresar. Yo quiero regresar, quizás no ha vivir, porque ya construí una vida afuera, pero quiero volver a cada pueblito, comer la comida de mi tierra, no solo ir al Poliedro de Caracas y no solo a hablar de la diáspora, quiero hablar de otros temas”, acotó.

“Me encantaría tener esa oportunidad para expresarme de otra forma de mí país y hablar de otras cosas, pero por lo pronto la única fórmula es el 22 de octubre (salir a votar)”, agregó Harris.