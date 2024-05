"Siempre trataba de estar rodeada de amigos para que no me pasara nada": mujer que denuncia ser víctima de acoso por parte de Rebeca García

La Policía Nacional Española detuvo a Rebeca y Francisco García, la pareja de hermanos con trastornos mentales señalados de acosar a varias personas en el este de Caracas.

Los hermanos habían salido de Venezuela donde se le acusa de graves delitos como acoso continuado, abuso sexual, entre otros.

Las pruebas que presentaron sus víctimas en redes sociales como videos, grafitis, mensajes insistentes, hicieron que fueran llamados "los bebé Reno" de Venezuela, ya que coincide con la popular serie de Netflix sobre acoso.

Anny de Trindade, comunicadora social venezolana que denuncia ser una de las víctimas de Rebeca García, habló en La Mañana de NTN24 sobre lo que vivió.

La mujer, quien también trabaja como maquilladora, aseguró que Rebeca la contactó inicialmente para contratar sus servicios, sin embargo, sus intenciones cambiaron.

"Estaba interesada en dónde vivía, su insistencia era bastante impulsiva", dijo.

De Trindade señaló que, posterior a esto, recibió decenas de llamadas de Rebeca mediante diferentes números de teléfono.

Tras esto, relató Anny, decidió acudir a las autoridades luego de que García pintara un graffitti en una pared cerca de su casa, no obstante, la respuesta de la Policía no fue la esperada.

"Me dijeron: 'hasta que ella no te haga nada físicamente, no podemos hacer nada'", contó y agregó que no fue hasta que decidió publicar un hilo en la red social X que se viralizó con todas las pruebas que se tomaron cartas en el asunto.

"Sentía que en cada evento público que había, me daban miedo las multitudes", agregó.