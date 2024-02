"Solo en Venezuela": Grabó cómo lo obligaron a cambiarse el look para poderse sacar el documento de identidad

Un hombre en Caracas grabó y publicó en redes cómo fue obligado a cambiar su estilo para poder ingresar a la oficina nacional del Saime, sacarse la fotografía reglamentaria y obtener la cédula de identidad.

Este tipo de testimonios se han hecho habituales en los últimos tiempos, ya que la oficina de identidad -que realiza el trámite - ha impuesto una serie de normas de vestimenta a los que todo ciudadano tiene derecho constitucional de su documento.

El joven que se ha hecho viral en las últimas horas estaba vestido de acuerdo al código de vestimenta, pero quedó sorprendido cuando le dijeron que debía teñir su cabello, que hasta ese momento lucía de color plata.

Por recomendación de un funcionario, el hombre apeló a un método exprés: Comprar “pintadedos”, una especie de pintura de uso escolar que no deja manchas, para lograr que su melena se viera acorde con lo exigido.

"No me quieren dejar sacar la cedula porque tengo el pelo blanco. Anda a pintarte el pelo, me dijeron. Me mandaron a comprar una vaina y que pindadedo para pintarme el pelo, o sea es en serio, de verdad Venezuela es demasiado extraña", narra mientras va tiñéndose con sus propias manos.

"La gente se me queda viendo como que estoy loco", acto seguido se da cuenta de que le queda una mano completamente pintada de negro y dice: "Coño los papeles, la única servilleta que tenía se me fue".

Por disposición del Saime, las personas que vayan a tramitar cualquier tipo de documentación deberán vestirse con ropa formal, esto es evitar ingresar a sus instalaciones en shores, monos, leggins, minifaldas, pantalones rotos, camisetas sin mangas, escotes o mostrando el ombligo, sandalias o cholas.

En el video publicado por el reportero gráfico, Jesús Medina, el hombre se despide informando que logró sacarse la cédula y que se iría a casa con su nuevo look. "Nuevo look del portu, señores, pelo negro".