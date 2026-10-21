Tiroteo en base aérea de Táchira deja tres militares muertos: el responsable sigue prófugo y se habría llevado consigo un fusil y cinco cargadores

Tres militares murieron y otros dos resultaron heridos durante un tiroteo registrado en la Base Aérea Santo Domingo, en el estado Táchira. El presunto responsable, identificado como Raymond Paz, huyó de las instalaciones después de disparar contra sus compañeros, según información difundida por el medio local Última Página Táchira y reseñada por 2001.

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Entre los fallecidos se encuentra el teniente Víctor Moreno, quien murió en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Piñal. Otros dos funcionarios, con rango de sargento, perdieron la vida en el lugar del ataque.

Los heridos fueron identificados como José Cordero Pacheco, de 19 años, y Deimar Alejandra Merchán, ambos sargentos. Inicialmente, recibieron atención en el mismo CDI y, posteriormente, fueron trasladados al Hospital Central de San Cristóbal.

Según los reportes citados, Paz escapó con el fusil que habría utilizado durante el ataque y cinco cargadores. Los organismos de seguridad mantienen un operativo en la zona para localizarlo.

Las circunstancias que desencadenaron el tiroteo no han sido esclarecidas. La información preliminar señala que el militar abrió fuego contra varios de sus compañeros antes de abandonar la base.

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Mientras continúa la búsqueda, los cuerpos de seguridad pidieron a los habitantes del sector permanecer resguardados en sus viviendas y a los conductores extremar las precauciones al circular por el área.

Finalmente, se espera que en las próximas horas se conozca el motivo de este altercado y se esclarezcan las causas que llevaron a Paz a disparar contra sus compañeros.