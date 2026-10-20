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Miss Venezuela

Murió a los 35 años Stefany Merlin, exrepresentante de Barinas en el Miss Venezuela

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Lazo negro, símbolo de luto / Stefany Merlin, modelo venezolana y exrepresentante de Barinas en el Miss Venezuela / Fotos: Pexels / X
Lazo negro, símbolo de luto / Stefany Merlin, modelo venezolana y exrepresentante de Barinas en el Miss Venezuela / Fotos: Pexels / X
Durante sus últimos meses de vida, tanto ella como su familia y amigos cercanos utilizaron las redes sociales para difundir campañas de recaudación de fondos.

La modelo venezolana Stefany Merlin falleció el sábado 17 de octubre, a los 35 años, en Estados Unidos.

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Según reportan sus allegados, Merlin enfrentó durante varios meses un cáncer de páncreas en estado avanzado.

Durante sus últimos meses de vida, tanto ella como su familia y amigos cercanos utilizaron las redes sociales para difundir campañas de recaudación de fondos.

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Merlin era recordada por su participación en el Miss Venezuela 2014, certamen en el que representó al estado Barinas en homenaje a su madre.

Durante la competencia logró ubicarse entre las 10 semifinalistas y recibió la distinción especial de 'Miss Inspiración'.

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Su trayectoria también incluyó participaciones en eventos internacionales. En 2015 viajó a Taiwán para competir en el Miss Face of Beauty International, donde obtuvo el puesto de cuarta finalista.

Un año después, volvió a destacar en el ámbito de los concursos al participar en el Miss World Next Top Model 2016. En esa competencia consiguió los reconocimientos especiales de 'Miss Bikini' y 'Miss South America'.

Nacida en Pampatar el 26 de octubre de 1990, Stefany provenía de una familia ligada a los certámenes venezolanos.

Su madre, Helena Merlin, también representó al estado Barinas en el Miss Venezuela y alcanzó el puesto de tercera finalista en la edición de 1975.

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