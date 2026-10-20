Murió a los 35 años Stefany Merlin, exrepresentante de Barinas en el Miss Venezuela
La modelo venezolana Stefany Merlin falleció el sábado 17 de octubre, a los 35 años, en Estados Unidos.
Según reportan sus allegados, Merlin enfrentó durante varios meses un cáncer de páncreas en estado avanzado.
Durante sus últimos meses de vida, tanto ella como su familia y amigos cercanos utilizaron las redes sociales para difundir campañas de recaudación de fondos.
Merlin era recordada por su participación en el Miss Venezuela 2014, certamen en el que representó al estado Barinas en homenaje a su madre.
Durante la competencia logró ubicarse entre las 10 semifinalistas y recibió la distinción especial de 'Miss Inspiración'.
Su trayectoria también incluyó participaciones en eventos internacionales. En 2015 viajó a Taiwán para competir en el Miss Face of Beauty International, donde obtuvo el puesto de cuarta finalista.
Un año después, volvió a destacar en el ámbito de los concursos al participar en el Miss World Next Top Model 2016. En esa competencia consiguió los reconocimientos especiales de 'Miss Bikini' y 'Miss South America'.
Nacida en Pampatar el 26 de octubre de 1990, Stefany provenía de una familia ligada a los certámenes venezolanos.
Su madre, Helena Merlin, también representó al estado Barinas en el Miss Venezuela y alcanzó el puesto de tercera finalista en la edición de 1975.