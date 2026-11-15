Clima político: Soldado regañó a Pete Hegseth por un aparente irrespeto a las Fuerzas Armadas de EEUU

En el Clima Político: Crece la zona de presión con la decisión del presidente Nayib Bukele de ir a rescatar a los militares salvadoreños que están en Haití. Desde su llegada ha ayudado a las autoridades haitianas combatir las pandillas que tienen azotado al país. En el ojo del huracán Pete Hegseth por la dura prueba que superó en el congreso al evitar un juicio político en su contra, sino por un aparente irrespeto en uno de los lugares más sagrados para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el escandalo del CEO de Nvidia y más.