Río de Janeiro dio inicio oficial a la temporada navideña este sábado con el encendido de su emblemático árbol flotante, una estructura de 60 metros de altura instalada en la laguna Rodrigo de Freitas, en el barrio de Ipanema, que este año conmemora tres décadas de historia como uno de los símbolos más reconocidos de las festividades de fin de año en Brasil.

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Pese a la persistente lluvia y la neblina registradas durante la jornada, miles de residentes y visitantes acudieron al lugar para presenciar la iluminación del monumento, equipado con más de 20 kilómetros de luces LED y 12.000 puntos luminosos en movimiento que proyectaron un recorrido visual por los últimos 30 años de historia de la ciudad y del mundo.

El acto inaugural incluyó también un concierto de villancicos y un espectáculo pirotécnico que iluminó el cielo nocturno de Río de Janeiro, con lo que dio inicio oficial a la temporada navideña que se prolongará hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes.

Desde el 25 de noviembre de 1996, cuando se levantó el primer árbol flotante en la laguna hace tres décadas, la estructura se consolidó como una de las principales atracciones navideñas de Brasil y uno de los eventos más esperados del calendario turístico de Río, al convocar cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales y a residentes locales en las orillas de la emblemática laguna carioca.

La laguna Rodrigo de Freitas, situada en la zona sur de Río de Janeiro, constituye uno de los espacios naturales más relevantes de la ciudad y funciona como el escenario habitual para esta celebración que reúne tradición, innovación tecnológica y el espíritu festivo característico de los cariocas.

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El árbol permanecerá encendido durante toda la temporada navideña con un espectáculo nocturno que se convirtió en una postal habitual para quienes visitan la Ciudad Maravillosa durante las fiestas de fin de año, lo que reafirma su lugar como uno de los íconos más fotografiados y compartidos en redes sociales en esta época.