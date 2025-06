Trump advierte que Irán "debe llegar" a un acuerdo sobre su programa nuclear tras ataques de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes a Teherán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear mediante un mensaje publicado luego de los ataques de Israel sobre territorio iraní.

“Ya ha habido una gran muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta masacre, con los próximos ataques ya planeados siendo aún más brutales, llegue a su fin. Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio Iraní. No más muerte, no más destrucción, solo háganlo, antes de que sea demasiado tarde”, indicó Trump en una publicación en Truth Social.

El mandatario además mencionó que algunos de los altos mandos iraníes, que han muerto en los ataques de Israel, a los que definió como de “la línea dura”, hablaron en su momento con “valentía” sobre el acuerdo “pero no sabían lo que estaba a punto de suceder”.

“Le di a Irán oportunidad tras oportunidad para llegar a un acuerdo. Les dije, en las palabras más fuertes, que ‘simplemente lo hicieran’, pero no importaba cuánto lo intentaran, no importaba lo cerca que estuvieran, simplemente no podían hacerlo”, afirmó.

Trump también expresó que advirtió que lo que venía para Irán “sería mucho peor que cualquier cosa que sepan, anticipen o les hayan dicho, que los Estados Unidos fabrican el mejor y más letal equipo militar en cualquier parte del mundo, por mucho, y que Israel tiene mucho, con mucho más por venir y saben cómo usarlo”.

El mandatario, además, calificó el ataque israelí contra Irán como "excelente”, según una entrevista con ABC News.

"Creo que ha sido excelente. Les dimos una oportunidad y no la aprovecharon. Recibieron un golpe duro, muy duro. Recibieron un golpe casi tan duro como cualquier otro. Y aún queda mucho por venir. Mucho más", declaró Trump, según un reportero de ABC en X.

Israel lanzó ataques contra Irán el viernes y afirmó que había atacado instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y comandantes militares durante el inicio de una operación para impedir que Teherán construya un arma nuclear.

Al menos 20 altos comandantes iraníes, incluido el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hosein Salami, y el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Amir Ali Hajizadeh, murieron en los ataques de Israel contra Irán el viernes, informaron a Reuters dos fuentes regionales.