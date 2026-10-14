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Ucrania, blanco de ataques: Rusia ejecuta bombardeos en Kiev y otras zonas del país y deja 6 muertos

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Ucrania fue blanco de ataques de Rusia, que llevó a cabo una serie de nuevos ataques contra la capital, Kiev, y otras zonas del país, dejando al menos seis muertos. De acuerdo con los reportes de las autoridades, las fuerzas rusas atacaron la capital ucraniana con misiles balísticos que impactaron un edificio residencial y una central térmica, dejando allí tres víctimas fatales. En la región central se registraron dos fallecidos, mientras que en la zona suroriental de Zaporiyia, una persona perdió la vida a causa de los bombardeos, reportaron las autoridades.

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