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Luchadora venezolana rompe récord en la UFC: se convierte en la máxima ganadora de su país en la historia de la compañía

noviembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Logo de la UFC - AFP
Logo de la UFC - AFP
Piera Rodríguez derrotó a la brasileña Talita Alencar en Las Vegas y llegó a seis victorias en la organización, además de extender su racha ganadora.

La luchadora venezolana Piera Rodríguez hizo historia en la UFC al convertirse en la deportista de su país con más victorias en la principal compañía de artes marciales mixtas del planeta. Rodríguez consiguió este registro luego de derrotar a la brasileña Talita Alencar por decisión unánime en la cartelera del UFC Fight Night el sábado 31 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos.

Con este resultado, la luchadora llegó a seis triunfos dentro de la organización y superó la marca que compartía con otros representantes venezolanos. Además, logró su cuarta victoria consecutiva en la compañía, una racha que fortalece su trayectoria en la división de peso paja femenino, categoría de las 115 libras.

Los jueces dieron la victoria a la venezolana con tarjetas idénticas de 30-27, reflejo de su dominio en los tres asaltos del enfrentamiento. Pese a que la brasileña trató de aprovechar sus habilidades en el jiu-jitsu para llevar la pelea al suelo, Rodríguez pudo neutralizar buena parte de esos intentos y mantener la ventaja con su trabajo de golpeo.

Desde el primer round, la representante de Venezuela buscó controlar la distancia por medio de combinaciones de puños y patadas al cuerpo. Alencar pudo llevarla al suelo en algunos momentos y buscó controlar su espalda, pero no logró concretar una sumisión que pusiera en peligro la victoria de su rival.

En el segundo asalto, la venezolana incrementó la intensidad de sus ataques y conectó golpes de mayor potencia, además de una rodilla al cuerpo que obligó a la brasileña a cambiar su estrategia. En el último round siguió con su ritmo, defendió los intentos de derribo y acabó de convencer a los jueces.

La victoria tiene un significado especial para las artes marciales mixtas de Venezuela. Con seis victorias en la UFC, Rodríguez se convirtió en la peleadora venezolana con más victorias en la historia de la compañía, un registro que hace consolidar su lugar entre los principales nombres del país en esta disciplina.

La deportista, conocida como “La Fiera”, debutó en la organización en abril de 2022. Desde entonces ha venido construyendo una carrera en la división de peso paja, enfrentándose a competidoras de distintas nacionalidades y sumando experiencia en una de las plataformas más exigentes de las MMA.

Su récord profesional está en 13 victorias y dos derrotas, según los registros divulgados tras el combate. La racha de cuatro victorias consecutivas igualmente representa un impulso para sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en la categoría.

La jornada en Las Vegas tuvo también un episodio inesperado: en el transcurso del primer asalto se produjo una interrupción parcial del suministro eléctrico en el recinto. No obstante, el combate siguió y las dos deportistas completaron los tres rounds reglamentarios.

Con este nuevo resultado, la luchadora venezolana no solo aumentó su buen momento deportivo, sino que además impuso una marca histórica para su país en la UFC, al convertirse en la representante nacional con más victorias en la organización.

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