Donald Trump
Programa: El Informativo
Trump dice que podría reunirse con Kim Jong Un durante su gira por Asia donde se reunirá con China y Rusia
Donald Trump anunció el lunes que podría reunirse con el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, durante su viaje a China, donde tiene prevista una cumbre con sus homólogos ruso, Vladímir Putin y chino, Xi Jinping. "Estaremos con el presidente Xi (...) también nos reuniremos con el presidente Putin y podríamos reunirnos con Kim Jong Un" en China, declaró desde la Casa Blanca.