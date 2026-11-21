33 turistas resultaron heridos en un accidente ocurrido en Tucacas, Venezuela
33 personas resultaron heridas, entre ellas seis menores de edad, durante un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado 21 de noviembre en la carretera nacional Morón-Coro, a la altura de Tucacas, municipio José Laurencio Silva, estado Falcón.
De acuerdo con reportes, el siniestro ocurrió aproximadamente a las cuatro y media de la mañana (4:30 a. m.).
Según medios regionales, en el incidente estuvo involucrada una unidad de transporte en la que viajaba un grupo de turistas.
Asimismo, trascendió que entre los lesionados se encuentran 14 mujeres, 13 hombres y seis niños.
Los menores de edad habrían sido trasladados al Hospital Doctor Lino Arévalo, ubicado en Tucacas.
Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.