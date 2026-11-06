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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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La reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo ya tiene listo su testamento

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Victoria Ruffo, actriz mexicana - Foto de archivo: EFE
Victoria Ruffo, actriz mexicana - Foto de archivo: EFE
La decisión estaría relacionada con una reciente hospitalización.

La actriz mexicana Victoria Ruffo, recordada por sus papeles protagónicos en novelas como 'La fiera', 'Simplemente María', 'Vivo por Elena', entre otros, aseguró recientemente que ya dejó preparado su testamento.

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La reconocida artista del país norteamericano dijo que ya organizó sus asuntos legales para evitar posibles disputas familiares en el futuro.

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De acuerdo con la información disponible, sus tres hijos, José Eduardo Derbez, Victoria y Anuar, figuran como los principales beneficiarios de su patrimonio, el cual sería repartido en partes iguales.

La artista también aclaró que no tiene intenciones de entregar sus bienes en vida, pues prefiere conservar el control de sus propiedades y recursos mientras pueda disponer de ellos.

"No me da miedo morirme, me da miedo que me pase algo que no pueda valerme por mí misma", pronnució Ruffo.

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Luego, mencionó: "Claro, papelito habla. Yo sí, ya tengo todo bajo control. Vamos a ver, vamos a ver cómo se portan de aquí a que me muera".

La decisión de formalizar su testamento estaría relacionada con una reciente hospitalización por norovirus.

A raíz de esa experiencia, Ruffo consideró importante dejar sus documentos en regla y evitar complicaciones a futuro para sus allegados.

¿Qué es el norovirus?

Es un virus que causa gastroenteritis aguda (inflamación del estómago y los intestinos). Los síntomas aparecen de 12 a 48 horas después de la exposición al virus y suelen durar varios días.

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