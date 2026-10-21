Ucrania y Rusia se muestran dispuestos a reunión tripartita con Estados Unidos para abordar fin de la guerra

Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones con Estados Unidos y Ucrania a mediados de noviembre, indicó este miércoles el Kremlin tras una reunión en Rusia entre Vladimir Putin y un emisario de Estados Unidos, pero afirmó que las propuestas de Kiev y de los europeos carecen de sustancia.

El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió con el presidente Vladimir Putin, durante casi tres horas en San Petersburgo, indicó a la prensa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov. El otro emisario estadounidense, Jared Kushner, participó por videoconferencia.

Según Ushakov, Moscú está dispuesto a retomar las negociaciones a tres bandas con Kiev y Washington "hacia el 10 de noviembre", es decir, después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se declaró "favorable" este miércoles a que se organice tal encuentro "lo antes posible".

No obstante, en una muestra de que las posiciones de los beligerantes siguen alejadas, Ushakov afirmó que las propuestas para poner fin a la guerra formuladas por Kiev y sus socios europeos la víspera en Oslo, y que Witkoff transmitió a Putin, son vagas y carecen "de contenido".

Por su lado, Witkoff indicó en X que las conversaciones fueron "constructivas" pero reconoció que queda "trabajo importante por hacer".

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"El presidente Trump mantiene su compromiso de lograr el fin de esta guerra y alcanzar una paz integral y duradera", añadió.

La última ronda de negociaciones tripartitas, el pasado febrero, no desembocó en ningún avance diplomático. Fue suspendida tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El asesor del Kremlin también mencionó un posible encuentro entre Putin, su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

En paralelo, en una entrevista con Fox News, Zelenski dijo que habría que "congelar" el frente, como primer paso para iniciar conversaciones sobre un alto el fuego, una propuesta que Moscú ha descartado hasta ahora y para la cual exige un acuerdo de fondo antes de cesar los combates.

Ante todo, Rusia reclama que el ejército ucraniano se retire de los territorios que todavía controla en la región de Donetsk, en el este, algo que Kiev considera inaceptable.

Al margen de la reunión, Rusia anunció la liberación de un estadounidense y la inminente partida del primer buque cargado de diésel ruso con destino a Estados Unidos.

Witkoff calificó a Putin de "humanista" tras el anuncio de la liberación de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 75 años que fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por "actividades mercenarias" en beneficio de Ucrania. Él niega los cargos.

Según Trump, la liberación se produjo sin "contrapartida" y Hubbard ya está "de camino" a Estados Unidos.

En el plano económico, Trump anunció a principios de octubre un acuerdo entre Washington y Moscú para la entrega de diésel ruso, lo que supuso un levantamiento de sanciones contra Rusia que fue muy criticado por Kiev y sus aliados.

Se trata de un intento de hacer bajar los precios del combustible para los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre que se anuncian difíciles para Trump y los republicanos.

Según Putin, el primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos partirá en "dos o tres días".