Revelan que Donald Trump podría reunirse en la cumbre de Asia-Pacífico con Putin y Xi Jinping para tratar la guerra en Ucrania
Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos podrían reunirse en una cumbre de Asia-Pacífico en China el próximo mes, según informó el Kremlin el lunes.
El Kremlin añadió que no se han discutido propuestas concretas para una reunión ni un orden del día, y subrayó que no se podría alcanzar un acuerdo final para poner fin a la guerra en Ucrania sin la participación de Kiev.
El Wall Street Journal informó el domingo que el presidente ruso, Vladimir Putin, deseaba una cumbre con los presidentes Xi Jinping y Donald Trump para discutir la guerra de Ucrania y que esperaba negociar un acuerdo de paz que favoreciera a Moscú.
El informe citaba a personas anónimas familiarizadas con las conversaciones.
Preguntado sobre el informe, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: "Dado que los tres jefes de Estado podrían asistir a una cumbre en China, el tema de una reunión hipotética de este tipo sí se ha mencionado".
Pero añadió que "nadie ha discutido ni presentado propuestas o acuerdos sustanciales, ni en relación con la reunión en sí ni con su posible agenda y contenido".
El grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebra una cumbre en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. Los tres países son miembros.
Preguntado sobre la posible reunión durante una visita a Uzbekistán, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que no sabía "si se había concretado algo".
"Pero el presidente ha sido claro: le gustaría que terminara la guerra en Ucrania y Rusia", dijo a los periodistas.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo que no tenía información sobre una posible reunión.
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, se mostró molesto ante la sugerencia de una reunión sin Kiev.
"Una reunión trilateral entre los líderes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia podría ayudar a poner fin a la guerra más pronto", dijo.
"Una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos solo lograría lo contrario: alentaría a Putin a continuar esta guerra."
Putin, insistió en las redes sociales, que "no es un líder mundial; es un criminal de guerra".
"Desde cualquier punto de vista pragmático o moral, Putin no tiene cabida en la mesa de negociaciones con los presidentes Trump y Xi."
Peskov afirmó que "un acuerdo definitivo es imposible sin la participación de alguien de Kiev que esté dispuesto a asumir la responsabilidad".
Putin ha descartado repetidamente reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hasta que esté listo un acuerdo de paz definitivo, y ha cuestionado repetidamente la autoridad de Zelensky para firmar un acuerdo tras la expiración de su mandato de cinco años bajo la ley marcial.
Ucrania ha rechazado categóricamente la idea y ha afirmado que la negativa de Putin a reunirse con Zelensky demuestra que no tiene interés en poner fin a la guerra. El Kremlin ha rechazado esta afirmación.
Los rumores de una reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia surgieron después de que Trump levantara las nuevas sanciones contra Rusia y alcanzara un acuerdo sobre el diésel con Moscú.
En los últimos días, Trump ha vuelto a arremeter contra Zelensky, acusándolo de que el líder ucraniano "no quiere poner fin a esta guerra". Zelensky ha rechazado categóricamente estas declaraciones.