Revelan que Donald Trump podría reunirse en la cumbre de Asia-Pacífico con Putin y Xi Jinping para tratar la guerra en Ucrania

Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos podrían reunirse en una cumbre de Asia-Pacífico en China el próximo mes, según informó el Kremlin el lunes.

El Kremlin añadió que no se han discutido propuestas concretas para una reunión ni un orden del día, y subrayó que no se podría alcanzar un acuerdo final para poner fin a la guerra en Ucrania sin la participación de Kiev.

El Wall Street Journal informó el domingo que el presidente ruso, Vladimir Putin, deseaba una cumbre con los presidentes Xi Jinping y Donald Trump para discutir la guerra de Ucrania y que esperaba negociar un acuerdo de paz que favoreciera a Moscú.

El informe citaba a personas anónimas familiarizadas con las conversaciones.

Preguntado sobre el informe, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: "Dado que los tres jefes de Estado podrían asistir a una cumbre en China, el tema de una reunión hipotética de este tipo sí se ha mencionado".

Pero añadió que "nadie ha discutido ni presentado propuestas o acuerdos sustanciales, ni en relación con la reunión en sí ni con su posible agenda y contenido".

El grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebra una cumbre en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. Los tres países son miembros.

Preguntado sobre la posible reunión durante una visita a Uzbekistán, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que no sabía "si se había concretado algo".

"Pero el presidente ha sido claro: le gustaría que terminara la guerra en Ucrania y Rusia", dijo a los periodistas.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo que no tenía información sobre una posible reunión.

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El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, se mostró molesto ante la sugerencia de una reunión sin Kiev.

"Una reunión trilateral entre los líderes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia podría ayudar a poner fin a la guerra más pronto", dijo.

"Una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos solo lograría lo contrario: alentaría a Putin a continuar esta guerra."

Putin, insistió en las redes sociales, que "no es un líder mundial; es un criminal de guerra".

"Desde cualquier punto de vista pragmático o moral, Putin no tiene cabida en la mesa de negociaciones con los presidentes Trump y Xi."

Peskov afirmó que "un acuerdo definitivo es imposible sin la participación de alguien de Kiev que esté dispuesto a asumir la responsabilidad".

Putin ha descartado repetidamente reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hasta que esté listo un acuerdo de paz definitivo, y ha cuestionado repetidamente la autoridad de Zelensky para firmar un acuerdo tras la expiración de su mandato de cinco años bajo la ley marcial.

Ucrania ha rechazado categóricamente la idea y ha afirmado que la negativa de Putin a reunirse con Zelensky demuestra que no tiene interés en poner fin a la guerra. El Kremlin ha rechazado esta afirmación.

Los rumores de una reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia surgieron después de que Trump levantara las nuevas sanciones contra Rusia y alcanzara un acuerdo sobre el diésel con Moscú.

En los últimos días, Trump ha vuelto a arremeter contra Zelensky, acusándolo de que el líder ucraniano "no quiere poner fin a esta guerra". Zelensky ha rechazado categóricamente estas declaraciones.