Una taxista venezolana fue asesinada de un disparo en Chicago

Adriana Arocha Duque, de 34 años, una migrante venezolana radicada en Chicago, fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando se desempeñaba como taxista de la plataforma Lyft en la ciudad estadounidense.

VEA TAMBIÉN Músico venezolano falleció en México tras contagiarse de neumonía en el Darién o

El suceso se registró el martes 26 de diciembre, alrededor de las 8:45 de la noche, cuando llevaba a dos pasajeros al vecindario de Austin.

La policía dijo que la encontraron con un disparo en la cabeza en el asiento del conductor.

Según una alerta comunitaria de la policía, al menos siete conductores de viajes compartidos fueron asaltados en diciembre. En varios casos, las víctimas fueron golpeadas en la cabeza con una pistola, pero aún no está claro si los sucesos están relacionados.

La víctima se mudó a Chicago hace tres años y estaba a la espera de asilo.

Parientes de Arocha expresaron su dolor ante la muerte de la taxista. "No me lo imaginaba, y es algo tan horrible que no puedo pensar con claridad", dijo su sobrino José Chacón, a Telemundo Chicago.

VEA TAMBIÉN Así fue la odisea de Marcel, el venezolano que caminó desde su país hasta Estados Unidos con una prótesis de pierna o

Detalló el sufrimiento que representa su pérdida, y describió a su tía como una persona hermosa por dentro y por fuera. "Era una mujer especial, fuerte, trabajadora, muy cariñosa, tenía muchos amigos", dijo Chacón.

"Es necesario hacer justicia, porque entendemos que esta no es la última persona que ha experimentado esto en la misma zona este mes", dijo el cuñado de la víctima, Jhonny Chacón.

La plataforma digital de taxis Lyft emitió un comunicado sobre la muerte de la venezolana. "Nuestros corazones están con los seres queridos de la Sra. Arocha Duque mientras enfrentan esta tragedia indescriptible. Nos hemos comunicado con su familia para ofrecerle nuestro apoyo y estamos en contacto con las autoridades para ayudar con su investigación".