Unos mil venezolanos integran caravana de migrantes que partió desde México hacia EE. UU.

Una nueva caravana de migrantes se formó este fin de semana con la intención de caminar desde Chiapas, sur de México hasta Estados Unidos, integrada por al menos 1.000 venezolanos.

El grupo conformado por hombres, mujeres, niños y adolescentes, eran seguido por patrullas de la Guardia Nacional de México, mientras quienes encabezaban la caminata sostenían una bandera de Venezuela con la frase "Paz, Libertad, SOS".

Los extranjeros lograron cruzar recientemente de manera irregular desde Guatemala a México.

"Solo pedimos que nos dejen avanzar, no estamos diciendo que nos vamos a quedar aquí en México, solamente queremos avanzar, llegar al sueño americano y trabajar porque aquí todos somos trabajadores", dijo la venezolana Gloria Roseli a The Associated Press, mientras descansaba un rato en una carretera.

En ese grupo también viaja el venezolano Miguel Garrido, quien fue abordado por la agencia EFE, a quien le contó que su propósito es poder llegar a suelo estadounidense.

Detalló que estuvieron esperando cinco días en Ciudad Hidalgo con la promesa por parte de las autoridades migratorias en el país de que los atenderían, pero fueron engañados, según acusó, por lo que pidieron ayuda de autobuses para evitar molestias a la población mexicana en su paso por el país.

"Venimos con un grupo de migrantes pidiendo al Gobierno (mexicano) que por favor se aboque al programa que tenemos acá. Nosotros, aquí vamos personas con niños que vendieron sus casas, sus carros, tienen un negocio, nos traen acá de pueblo en pueblo, queremos que por favor nos den respuesta en migración, que nos lleva de pueblo en pueblo para que hagamos gastos", indicó.

La formación de esta caravana migrante surge en medio del reciente flujo récord de personas que buscan llegar a Estados Unidos desde diversos países de América Latina. Hasta abril de 2023, el Gobierno de Joe Biden informó haber tenido casi 2.5 millones de encuentros con migrantes en su frontera sur, un incremento con respecto al año anterior.

En mayo las detenciones de migrantes en la frontera cayeron un 25% con respecto al mismo mes del año pasado, una disminución que las autoridades migratorias del país atribuyeron al fin del Título 42, y las nuevas políticas migratorias implementadas por la actual administración.