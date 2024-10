"Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca", anuncia el presidente Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este viernes que en el corregimiento de El Plateado, ubicado en el municipio de Argelia del departamento del Cauca, se iniciará lo que afirmó será la compra estatal de la cosecha de coca.

“Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron”, afirmó el mandatario.

Petro consideró que “si no cambiamos los métodos pues no cambiamos”. “Si vamos a repetir los mismos instrumentos ya sabemos que no se solucionan los problemas”.

“Al campesinado le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en las zonas más pobres y excluidas de Colombia”, manifestó el presidente.

Petro se pronunció en un discurso que hizo desde la Cámara de Comercio de Bogotá.