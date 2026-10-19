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Verónica Alcocer
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Verónica Alcocer tilda de "falsos" los graves señalamientos en su contra: "No he tenido 2,5 millones de dólares"

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, rompió el silencio ante las graves acusaciones que hizo su exasesora Eva Ferrer de supuestamente usar aviones oficiales para traficar droga y dinero. "Es falso. Nunca en mi vida he tenido 2,5 millones de dólares (...) jamás en mi vida he tenido que ver con drogas ni con tráfico ni con ninguna otra cosa", dijo en entrevista con Noticias RCN, cadena aliada de NTN24.

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