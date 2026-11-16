Máxima presión contra Cuba: jefe del Comando Sur entrena personalmente a 140 marines en Guantánamo

Advertencia de la embajada de Estados Unidos en Cuba, el Comando Sur realiza entrenamientos supervisados personalmente por Francis Donovan, el hombre que detuvo a Nicolás Maduro; estuvo en Guantánamo en medio de un entrenamiento de marines. “El comandante del Comando Sur observa a marines de la fuerza Secure durante una sesión de entrenamiento con fuego real y maniobras en la base naval de Guatánamo. La fuerza entrena para mantener su preparación operativa y cumplir los requerimientos de la misión”, escribió en X la embajada de EEUU en Cuba.