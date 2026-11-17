El histórico delantero inglés Wayne Rooney abrió su corazón durante una reciente participación en el podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan, donde reveló que tuvo pensamientos suicidas durante los años en los que brillaba en la élite del fútbol mundial con el Manchester United, mientras enfrentaba en paralelo una dura batalla contra el aislamiento, la depresión y el consumo excesivo de alcohol.

“Llegué a un punto en el que pensaba en suicidarme. Simplemente no quería estar cerca de nadie. No quería ver gente en la calle. No quería entrar en las tiendas”, señaló con franqueza el exjugador inglés al reconocer las dificultades personales atravesadas en el pasado y destacar que, a pesar de lo complejo del proceso, hoy se siente en una etapa muy favorable de su vida.

Mientras el terreno de juego representaba su espacio de seguridad, la presión mediática y las malas decisiones fuera de los estadios lo arrastraban a dinámicas de autodestrucción, al encerrarse en su sala de juegos a consumir alcohol durante días con la intención de ocultar los estragos físicos para presentarse a entrenar con el club británico.

Rooney reflexionó sobre las barreras emocionales asociadas a la masculinidad y el temor a mostrarse vulnerable en una posición de máxima exigencia pública, al admitir que “no quieres mostrar ninguna debilidad, así que intentas disimularla”, y subrayó que admitir su necesidad de apoyo marcó un punto de inflexión vital en su recuperación.

El respaldo de su esposa, Coleen, resultó fundamental para salir adelante. “Solo cuando hablé con Coleen y con mi madre, y me abrí, fue cuando realmente expresé de forma verbal que necesité ayuda para superarlo”, aseguró el exgoleador, quien destacó de manera especial la actitud de su pareja: “Podría haberse marchado, la situación era así de grave, pero se quedó a mi lado y me ayudó a superarlo”.

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Actualmente, Rooney asegura haber dejado el alcohol y mejorado sus hábitos de vida. “Me siento genial, hace tiempo que no bebo. Simplemente quería sentirme y estar más sano”, declaró recientemente al diario Mirror, concluyendo sobre su presente: “Creo que estoy más feliz que nunca”.