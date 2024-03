"Vi de todo, gente que físicamente no le había pasado nada, pero estaba muerta": fuerte testimonio de sobreviviente del atentado del 11-M en Madrid a NTN24

El 11 de marzo de 2004, España fue blanco del peor atentado terrorista en la historia de Europa. En dicha fecha, la sociedad española vivió en carne propia el horror por una serie de ataques yihadistas de Al Qaeda, que arremetió de manera violenta contra la red de trenes urbanos que movilizaba a cientos de pasajeros.

En total fueron 10 bombas las que explotaron casi simultáneamente en cuatro trenes de cercanías de Madrid a tempranas horas de la mañana, matando a 192 personas e hiriendo a casi 2.000.

En la principal estación de Atocha, en el centro de la ciudad, tres detonaciones casi simultáneas destrozaron un tren que acababa de llegar de Alcalá de Henares, un suburbio de Madrid, a las 7:37 de la mañana.

Aunque el entonces presidente de Gobierno español José María Aznar culpó públicamente al grupo terrorista ETA, horas después los investigadores hallaron una minivan robada en Alcalá de Henares que contenía siete detonadores y una cinta de versos coránicos.

Posteriormente, exactamente dos días después, se encontró una cinta de vídeo con un mensaje que reivindicaba la autoría de los ataques en nombre de "Al-Qaeda en Europa", donde se justificaba que el atentado había sido perpetrado como castigo por la participación de España en la guerra de Irak.

Tras 20 años de la tragedia, NTN24 recopiló los duros momentos de voces de sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales, quienes relataron en exclusiva el dolor vivido por los atentados.

“Entré a internet, vi la trayectoria de los trenes y supuse que Daniel estaba en esa trayectoria (...) llamé a su móvil, no contestaba”, relató Eulogio Paz, padre de Daniel Paz, un joven universitario de 20 años que perdió la vida tras las explosiones.

En cuanto a la odisea que vivió para encontrar el cuerpo de su hijo, Eulogio relató que fue un “proceso largo” que requirió de varias visitas a hospitales: “Cinco días después, el 16 de marzo por la tarde, nos notificaron que el cuerpo de Daniel había sido reconocido”, afirmó.

Para Francisco Alameda, un sobreviviente de los atentados, el único recuerdo que tiene en su mente “es el olor a carne quemada”, según dijo en entrevista con este medio.

“Había explotado en el mismo vagón, pero yo estaba detrás y la bomba al principio (…) Vi de todo, vi gente con las piernas cortadas, gente que físicamente no le había pasado nada, pero estaba muerta (...) sobre todo, lo que me queda es el olor a carne quemada, el olor no se me ha quitado”, aseveró.