Violencia se recrudece en Colombia: ¿qué está fallando en la política de "paz total" del Gobierno Petro?

Este miércoles 5 de julio, el Ejército de Colombia informó sobre el secuestro de la sargento Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con una condición especial dado que padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA).

A través de un comunicado, la institución apuntó contra el grupo guerrillero del ELN como posible autor del secuestro cuando se trasladaban a la capital del departamento de Arauca, al oriente de Colombia.

Pero no fue el único hecho violento del día. En horas de la tarde de este miércoles, un artefacto explosivo fue activado en la Estación Norte de la Policía en Bucaramanga. Cinco uniformados que se encontraban en el lugar resultaron heridos y varios vehículos y motocicletas de la institución sufrieron daños.

Este martes también fue noticia el asesinato de tres policías en el departamento de Norte de Santander. Uno de ellos al parecer fue atacado por un francotirador en un corregimiento del municipio de Tibú, mientras que los otros uniformados recibieron disparos cuando estaban sentados en un establecimiento del municipio de El Zulia.

También se han conocido en los últimos días videos de bandas criminales que tienen azotados a los habitantes del puerto de Buenaventura, sobre el Pacífico colombiano.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, muchos pobladores de este importante municipio en el Valle del Cauca permanecen en sus casas por miedo a estos grupos criminales, entre los que se encuentran los Espartanos, los Shottas y la Empresa.

Se trata de un panorama que preocupa a Colombia, marcado por el desplazamiento, los ataques contra la fuerza pública y el terror que siembra la delincuencia común.

En diálogo con el programa la Tarde de NTN24, Fernando Posada, columnista del diario 'El Tiempo', señaló que "no puede ser que cuando el país estaba empezando a celebrar que por fin el ELN tenía un gesto de paz, nos despertamos hoy en Colombia con esta terrible noticia (el secuestro de la sargento junto con sus dos hijos)".

Posada también agregó que "el Gobierno ha tenido muchos gestos de paz con el ELN, al Alto Comisionado para la paz ha sido, bastante, poco exigente en las condiciones que debe cumplir el ELN para recibir los beneficios que el Gobierno les ha ofrecido".

"No tiene sentido que el ELN anuncie un cese bilateral al fuego finalmente luego de muchas demoras, pero que acto seguido responda que van a poder secuestrar, van a poder tener ciertas acciones ilegales sobre todo en algunas de las zonas en donde más afecta el ELN a la ciudadanía", añadió.

El analista comentó durante su diálogo con la Tarde que es en esta situación en la que hay que observar cómo va a reaccionar el Gobierno y qué acciones va a tomar, "ya que no puede quedarse en palabras cada vez que el ELN ataca".

"No pude ser que simplemente el gobierno responda que: 'instamos al ELN para que eso no vuelva a ocurrir', aquí tiene que haber acciones, no puede ser que simplemente esto siga pasando sin ningún tipo de consecuencia", puntualizó.