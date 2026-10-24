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Sábado, 24 de octubre de 2026
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Volodímir Zelenski

Zelenski agradece a Estados Unidos el restablecimiento del servicio de Starlink sin restricciones para el ejército ucraniano

octubre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperaron las velocidades y capacidades integrales del sistema de conectividad satelital tras intensas coordinaciones diplomáticas entre Kiev y Washington.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este sábado su reconocimiento formal al Gobierno de los Estados Unidos tras la completa restauración del servicio militar de conectividad satelital Starlink y Starshield, el cual retornó a sus niveles óptimos de velocidad y estabilidad tras una semana de severas restricciones que impactaron las operaciones defensivas en el frente de batalla.

Durante una alocución dirigida a la nación, el jefe de Estado ucraniano confirmó que la normalización del flujo de datos comenzó a ejecutarse durante la madrugada, con el alcance del rendimiento técnico requerido para respaldar la logística de las tropas de vanguardia y neutralizar la amenaza de los drones de ataque con propulsión a reacción desplegados por las fuerzas rusas.

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La resolución de la contingencia tecnológica se produjo luego de que la administración del presidente Donald Trump y la directiva de la corporación SpaceX dispusieran la reactivación irrestricta del sistema, con la disipación temporal de los roces diplomáticos surgidos en días recientes por los límites de velocidad aplicados a la red satelital en las zonas de combate.

“Lo más importante hoy es que el funcionamiento de Starlink y Starshield se ha restablecido a las velocidades que teníamos antes de las restricciones; las velocidades están ahora donde tienen que estar”, manifestó el mandatario ucraniano al destacar los avances logrados en el diálogo bilateral.

El gobernante ucraniano enfatizó que las comisiones de trabajo mantendrán reuniones de alto nivel en territorio europeo durante la próxima semana, con la prioridad puesta en el restablecimiento de los suministros de misiles interceptores de defensa aérea y la consolidación de los mecanismos humanitarios pactados para el cese del fuego localizado en la zona ocupada de Oleshki.

El restablecimiento pleno del soporte tecnológico estratégico consolida la operatividad logística y la capacidad de respuesta militar frente a las incursiones aéreas hostiles.

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La continuidad del respaldo norteamericano resulta determinante para preservar la estabilidad operativa del ejército ucraniano y viabilizar los canales de negociación internacional.

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