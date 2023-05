Científicos revelan cuál es la edad de los anillos de Saturno y si podrían desaparecer en un futuro cercano

Recientemente científicos revelaron un gran misterio que rodea a Saturno y sus curiosos anillos, los cuales han generado muchas dudas entre los expertos desde hace más de un siglo.

Entre las diferentes interrogantes, la principal es saber la edad exacta que tienen los anillos del sexto planeta del sistema solar y que podría suceder con ellos en un futuro.

Para resolver y explicar dicha incógnita, científicos de la Universidad de Colorado Boulder, de Estados Unidos publicaron un nuevo estudio que proporciona la evidencia más sólida obtenida hasta el momento.

La investigación publicada en la revista científica de Science Advances señala que existe un gran debate en torno a los anillos del sexto planeta del sistema solar y su edad aproximada, ya que antes no se tenía conocimiento si habían sido formados antes o después del nacimiento del astro.

La investigación detalló que en realidad los anillos no tendrían más de 400 millones de años, lo que quiere decir, que se formaron antes del nacimiento de Saturno, el cual se nació hace unos 4.500 millones de años aproximadamente.

De acuerdo con Sascha Kempf, profesor asociado al Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP) y director de la investigación, la clave para tener las respuestas que se han buscado sobre los anillos de Saturno desde hace más de un siglo se deben al estudio minucioso del polvo espacial.

“En cierto modo, hemos cerrado una pregunta que comenzó con James Clerk Maxwell (el científico escocés que inició los estudios del planeta en el siglo XIX)”, comentó Sascha Kempf.

Según los expertos, los anillos que rodean a Saturno en su mayoría están formados por “hielo de agua", pero "están contaminados por material no helado con una fracción de volumen que oscila entre ~0,1 y 2%. Aparte, el bombardeo continuo de micrometeoritos exógenos al sistema de Saturno es una fuente de este material no helado”.

Al darse a conocer el flujo de masa que entra de dichos contaminantes, permite que los científicos puedan estimar el tiempo en el que han estado expuestos, lo que proporciona un límite para su edad.

Además, el estudio demostró que no solo el peso y flujo de la masa fueron los datos que ayudaron a ponerle límite a la edad de los anillos, sino que su color también delató que tan viejos o jóvenes eran.

“El color del anillo resultante y las variaciones del albedo con la distancia radial de Saturno proporcionan una clave para restringir la edad del anillo”, destaca la investigación publicada en la revista Science Advinces.

En el estudio que ha sido llevado a cabo desde hace 13 años, de 2004 a 2017, los científicos hicieron uso de la herramienta llamada Analizador de Polvo Cósmico de la nave espacial Casssini de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para poder analizar las motas de polvo que volaban alrededor del sexto planeta del sistema solar.

En esos 13 años, se logró recoger 163 granos, sin embargo, no eran suficientes para los astrónomos, pero sirvieron para saber que los anillos de Saturno han estado acumulando polvo durante cientos de millones de años.

¿Podrían desaparecer los anillos de Saturno?

De acuerdo con los científicos, los anillos son fenómenos que están surgiendo de manera constante, lo que en términos cósmicos equivaldría a un “abrir y cerrar los ojos”, por lo que potencialmente podrían desaparecer.

No obstante, es una incógnita a la que todavía no se tiene una respuesta, dado que se tiene la edad de este fenómeno, pero no se conoce claramente cómo surge.

“Sabemos aproximadamente cuántos años tienen los anillos, pero no resuelve ninguno de nuestros otros problemas. Todavía no sabemos cómo se formaron estos anillos en primer lugar”, señaló Kempf.

James O’Donoghue, quien dirigirá una investigación para rastrear la tasa de destrucción de la conocida lluvia de anillos de Saturno, aseguró que están tratando de averiguar qué tan rápido podrían estar erosionando los anillos del astro.

“Actualmente, la investigación sugiere que solo serán parte de ese planeta durante unos pocos cientos de millones de años más. Esto puede parecer mucho tiempo, pero en la historia del universo, se trata de una muerte relativamente rápida. Podríamos tener mucha suerte de estar presentes en un momento en que existen los anillos”, añadió O’Donoghue.

Al tiempo, explicó que aunque Saturno tiene muchos millones de millas de distancia de la Tierra, la clave para comprender qué tan rápido están desapareciendo sus anillos “puede estar en algunos de los principales científicos atmosféricos del mundo en Berkshire, en el Reino Unido”.

La futura investigación para resolver la mencionada incógnita se llevará a cabo en el Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading en diciembre de 2023 y tendrá el apoyo del Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología Del Reino Unido Ernest Rutherford FEllowship (STFC).