Así es la vida simple de Leo Messi: "llevamos los chicos al colegio, entreno, almuerzo con Anto y dormimos la siesta"

El astro argentino Lionel Messi, acapara los principales medios del mundo luego de conceder una entrevista en la que dejó entrever que el hombre, al que algunos veneran como un dios, también vive su vida desde lo más simple posible.

Durante su diálogo con su compatriota argentino, Migue Granados, el ‘10’ de la albiceleste contó que, para sorpresa de muchos, su día a día es bastante cotidiano y realiza las cosas más “simples” del mundo.

Messi reveló que su rutina diaria en realidad se basa en pasar tiempo con su familia, mirar televisión e incluso en tomar una siesta con su esposa.

“Me levanto a las 7, les damos de desayunar, llevamos a los chicos al colegio y ahí me voy a entrenar. Termino llegando a casa a la 1, comemos con Anto solos y después de ahí dormimos la siesta generalmente, vemos algo en la tele. Miramos, series, películas, lo que pinte. Y a las 3 vamos a buscar a los nenes al cole y los llevamos al entrenamiento”, contó el astro.

El futbolista, de 36 años, también explicó que sus dos hijos reciben entrenamiento y que “Thiago juega con los 11 años y Mateo con los de 8-9”.

El campeón del mundo también habló sobre sus hijos y como tienen personalidades completamente distintas. Definió a Thiago como el más reservado de los tres, por lo que le cuesta tener un padre tan conocido a nivel mundial.

“Thiago no quiere saber nada con ser ‘hijo de Messi’, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible, pero se está definiendo, tiene 5 años”, contó.

En ese sentido, destacó la labor de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien permanece 24 horas al día cuidando a sus tres hijos. “Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo”, dijo entre risas.

El '10’ del Inter Miami dialogó sobre cómo ve su futuro en el futbol y si considera que alcanza a llegar para disputar el Mundial de 2026.

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos”, aseguró.

“Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizá la liga, el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”, añadió.

Además de su vida y su futuro en el futbol, el deportista también habló sobre su paso por el PSG y lo que significó para él ganar la copa del mundo y ser el “único jugador que no tuvo reconocimiento” tras obtener el título con el seleccionado argentino.

“Con Kylian re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa “nuestra” no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, además de los otros 25 jugadores (de la Selección Argentina), pero bueno”, explicó Messi.

Granados cuestionó a Messi sobre si le hubiera gustado no haber pasado por París, algo a lo que el futbolista respondió que se dio de esa manera y que las cosas pasan por algo.

“Se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo”, expresó el '10’ del Inter Miami.