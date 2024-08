Así fue el homenaje que el ecuatoriano Daniel Pintado le hizo a Cristiano Ronaldo tras ganar el oro en París

El atleta ecuatoriano Daniel Pintado hizo palpitar los corazones sudamericanos el jueves tras conquistar el oro olímpico en la prueba de los 20 kilómetros marcha. Se trata de la primera medalla dorada para su país en los Juegos Olímpicos de París.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

El emotivo momento tuvo un aditivo especial cuando tras cruzar la línea de meta el campeón ecuatoriano celebró, pese al visible desgaste, con el ampliamente conocido ‘Siiiuuu’ de Cristiano Ronaldo.

VEA TAMBIÉN Messi se rindió en elogios al ‘Maligno’, el atleta nacido en Bolivia que le dio a Argentina su primer oro en ocho años en unos Juegos Olímpicos o

Pintado se impuso en la prueba, hecha bajo el radiante sol de París y a las faldas de la Torre Eiffel, con un tiempo de una hora, 18 minutos y 55 segundos.

Para Ecuador este oro es su primera medalla en la cita parisina y el sexto metal olímpico de su historia.

Pero sobre todo devuelve al país a la cima de la marcha, una disciplina donde había conseguido las dos primeras medallas olímpicas de su historia, con Jefferson Pérez, oro de los 20 kilómetros en Atlanta 1996 y plata en Pekín 2008.

“Me decían que viniera a competir sin presiones, pero hay que sentir la presión. Yo venía aquí a hacer historia. Ayer en la noche estaba llorando en mi habitación porque estaba muy nervioso", relató envuelto en una bandera de Ecuador a su paso por la zona mixta después de su victoria.

Pintado confirmó que “le hacía falta” su familia y, en especial, su hijo. “Fue mi hijo de nueve años el que tuvo que mandarme un audio para tranquilizarme. Me dijo que me iban a querer igual, pasara lo que pasara, que yo siempre iba a ser un campeón para ellos", apuntó.

"Son los detalles los que nos hacen campeones olímpicos. Todos estamos casi al mismo nivel. Lo que marca la diferencia es la confianza, el trabajo", explicó sobre su victoria en las dos últimas vueltas sobre el brasileño Caio Bonfim (plata) y el español Álvaro Martín (bronce).

VEA TAMBIÉN Esta fue la ubicación final de la gimnasta de Colombia que retó a Simone Biles en la lucha por el oro o

Pintado, de 29 años, quiso destacar especialmente el trabajo de su entrenador, Andrés Chocho, al que siempre consideró su "ídolo en el atletismo". "Mi entrenador me dijo que soy un vehículo de seis velocidades. Me dijo que fuera en la carrera a cinco velocidades y que ya él me iba a decir cuándo meter la sexta. Y no se equivocó. Yo físicamente pensé que no podía, pero sí que pude", celebró.

"No asimilo aún lo que he conseguido. En el último kilómetro tenía nervios y miedo a que me alcanzaran. Ya cuando vi la cinta de la meta, donde ponía París, ahí ya me di cuenta de que iba a ser campeón olímpico", apuntó.

El ecuatoriano, que el año pasado había sido subcampeón mundial de 35 kilómetros, consiguió el mayor éxito de su carrera y devolvió al país a lo más alto de la marcha, como lo hiciera Jefferson Pérez al coronarse campeón olímpico en 1996.