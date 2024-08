Así fueron los 46 segundos que duró una pelea en el boxeo femenino que desató la polémica en los Juegos Olímpicos de París

Este jueves 1 de agosto se llevó a cabo la pelea entre la boxeadora argelina Imane Khelif y la boxeadora italiana Angela Carini, la cual duró 46 segundos y desató la polémica en los Juegos Olímpicos de París.

Y es que Carini abandonó la pelea frente a Khelif en menos de un minuto después de recibir varios potentes golpes en el rostro por parte de su rival, quien biológicamente es mujer pero tiene una carga genética alta de testosterona que aparentemente otorga ventajas significativas frente a sus contrincantes.

Tras recibir el último golpe, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con su preparador, que comunicó con las manos la retirada de su combatiente al árbitro que juzgaba la pelea de los octavos de final del peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg).

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir (...) Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", declaró la italiana.

La retirada de la primera rival de la boxeadora argelina avivó este jueves la polémica sobre su participación en París-2024 tras fallar una prueba de género.

Precisamente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunció en apoyo de su compatriota boxeadora y señaló que el combate "no fue en igualdad de condiciones".

"No estoy de acuerdo con el COI (...) Creo que las atletas que tienen características genéticas masculinas no deben ser admitidas en las competiciones femeninas", declaró Meloni durante una reunión con atletas italianos.

La boxeadora argelina Imane Khelif es una de las dos boxeadoras, junto a la taiwanesa Yu Ting Lin, cuya presencia en París ha levantado varias críticas después de que fueron descalificadas del Mundial de 2023 por no superar pruebas de elegibilidad de género.

No obstante, ambas boxeadoras, que compitieron en la pasada cita olímpica de Tokio-2020, volvieron a ser consideradas aptas para París.

En la página web para prensa, el Comité Olímpico Internacional (COI) indica que Khelif, de 25 años, fue descalificada del Mundial por "elevados niveles de testosterona que no cumplían los criterios de elegibilidad".

El COI respaldó el martes la presencia de Khelif y Ting Lin en los Juegos de París. "Todas las que compiten en la categoría de mujeres lo hacen cumpliendo las reglas de elegibilidad de la competición", dijo el portavoz del COI, Mark Adam.

Asimismo, Adam indicó que la prueba de testosterona no es una prueba perfecta y que "muchas mujeres pueden tener niveles de testosterona iguales o parecidos a los de los hombres, sin dejar de ser mujeres".