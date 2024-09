Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias tras el agónico tanto de Luis Díaz con el que Colombia le empató a Perú

La séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputó entre el pasado jueves y viernes dejó algunos cambios en su tabla de goleadores que es aun liderada por el uruguayo Darwin Núñez con cinco anotaciones.

La principal modificación de la tabla es el ascenso hasta el segundo puesto tanto del colombiano Luis Díaz como del brasileño Rodrygo.

Ambos delanteros, que marcaron goles claves para sus selecciones en la última fecha de las Eliminatorias, igualaron en la segunda casilla de la clasificación de máximos anotadores, con tres tantos, al argentino Lionel Messi y al uruguayo Nicolás de la Cruz.

Rodrygo, cabe recordar, marcó el único gol en la victoria de Brasil sobre Ecuador por un marcador de 1 a 0 en condición de local.

Díaz, entre tanto, convirtió el tanto del empate en el cerrado partido, que se saldó con un 1 a 1, de Colombia ante Perú el Lima.

El boliviano Ramiro Vaca, que anotó un de los cuatro goles con lo que Bolivia venció a Venezuela en El Alto, se instaló a su vez entre el grupo de unos cuantos jugadores que han logrado convertir en dos ocasiones durante las Eliminatorias.

En la última fecha de las Eliminatorias, además del triunfo de Brasil y Bolivia, y del empate de Colombia, Argentina se impuso 3 a 0 a Perú, y Uruguay y Paraguay empataron en un juego que terminó sin goles.

En la próxima fecha, que se disputará en su totalidad este martes, se jugarán los partidos Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Perú, Chile vs. Bolivia, Venezuela vs. Uruguay, y Paraguay vs. Brasil.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026:

1. Darwin Núñez (Uruguay): 5 goles

2. Lionel Messi (Argentina): 3

Luis Díaz (Colombia): 3

Nicolás De La Cruz (Uruguay): 3

Rodrygo (Brasil): 3

6. Nicolás Otamendi (Argentina): 2

Neymar (Brasil): 2

Félix Torres (Ecuador): 2

Ramiro Vaca (Bolivia): 2

Rafael Santos Borré (Colombia): 2

Salomón Rondón (Venezuela): 2