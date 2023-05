Así reaccionó Aryna Sabalenka luego de que tenista de Ucrania se negara a darle la mano en Roland Garros

Un hecho alejado de las dinámicas y tradiciones del tenis se vivió en la primera ronda del Grand Slam de Roland Garros, el torneo más importante del mundo que se juega sobre polvo de ladrillo, cuando la jugadora ucraniana Marta Kostyuk decidió no darle la mano a la bielorrusa Aryna Sabalenka al final del juego.

Kostyuk, que perdió en ese partido ante Sabalenka por 6-3 y 6-2, fue abucheada por su acto que tiene como telón de fondo la guerra en Ucrania.

Sabalenka es de Biolorusia, un país que ha respaldado abiertamente a Rusia en la invasión a Ucrania.

Pero también es una de las mejores tenistas que han surgido en los últimos años en el tenis femenino y, quizás, junto a la polaca Iga Swiatek, es una de las dominadoras del circuito femenino hoy por hoy.

Ante el desplante de Kostyuk, Sabalenka se quedó plantada en la cancha sorprendida por la actitud. Luego, al escuchar los silbidos, se preguntó si era ella quien los estaba recibiendo, pero pronto el público le dejó claro que no iban dirigidos para ella.

La bielorrusa le dedicó, inmediatamente, una reverencia al público tras asegurarse de que los silbidos no habían sido dirigidos a ella.

"Perdonen, al principio creí que la bronca era por mí. Estaba un poco sorprendida pero luego sentí su apoyo, por lo que muchas gracias, es muy importante. Era un partido muy duro a nivel emocional", dijo Sabalenka a continuación en la pista.

Sabalenka ha expresado varias veces que está en contra de la guerra. “Ni los deportistas bielorrusos ni los rusos apoyan la guerra. ¿Cómo se puede apoyar la guerra? Absolutamente no. Si pudiéramos ponerle fin, lo haríamos de inmediato", añadió.

En rueda de prensa Kostyuk, muy crítica con las posturas de las instancias del tenis con respecto a la guerra que incluyen no impedir que rusos y bielorrusos jueguen, dedicó a unas palabras a los aficionados que abuchearon su decisión de no estrechar la mano.

"Quiero ver la reacción de esta gente en 10 años, cuando haya terminado la guerra. Creo que no estarán satisfechos de sí mismos cuando vuelvan a pensar lo que hicieron", afirmó. "Yo había dicho que no le daría la mano y no sé por qué la gente pensó que iba a cambiar de opinión", añadió.

Originaria de Kiev, Kostyuk es muy crítica también con los tenistas rusos y bielorrusos por no utilizar sus plataformas para lanzar un mensaje más contundente contra la guerra.

En el último US Open, la tenista ucraniana de 20 años ya había rechazado saludar a la antigua número 1 mundial, la bielorrusa Victoria Azarenka, tras el choque entre ambas, poniendo la raqueta cuando su rival le ofreció la mano.

En otro hecho destacado de la jornada la colombiana María Camila Osorio avanzó a la segunda ronda del Grand Slam tras vencer en la primera ronda a la rumana Ana Bogdan por 3-6, 6-3 y 7-5.