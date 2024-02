Así son las zapatillas personalizadas de Messi con los colores de todos los equipos en los que jugó excepto uno

La nueva vida de Lionel Messi en Florida, Estados Unidos, tras fichar por el Inter de Miami, se ha destacado por el cariño que recibe de sus seguidores sin la presión que tenía en el fútbol europeo.

Es por eso que varios de sus admiradores suelen acercársele para entregarle regalos especiales, como el último que recibió de parte de un reconocido diseñador.

Se trata de Stepkicks, un artista que se especializa en personalizar zapatillas, nacido en Buenos Aires, pero con residencia en Oakland, California.

En las últimas horas, el artista argentino le hizo entrega a Lionel Messi de unas zapatillas personalizadas, pintadas a mano con los colores de los clubes donde estuvo y, obviamente, con predominancia del azul celeste de la selección.

El mismo artista publicó la fotografía en la que le hace entrega a Messi del par de zapatillas con una insignia especial y un exclusivo nombre: “What the Messi”.

“Los sueños se hacen realidad. Nunca hubiera imaginado que mi oficio me daría la oportunidad de diseñar y entregar personalmente un par de mis prendas al mejor de todos los tiempos. Irreal”, escribió al artista en sus redes sociales.

Los llamativos colores con las que restauró las famosas Adidas Samba no pasaron desapercibidos. Entre ellos, se destaca particularmente el blanco y celeste de la camiseta de la selección argentina con las tres estrellas de los mundiales ganados, así como el rosa y el negro del Inter de Miami.

Además, se destacan el azul y el granate del Barcelona, y el rojo y negro del argentino Newells Old Boys, donde Messi dio sus primeros pasos en el fútbol.

No obstante, al observar las coloridas zapatillas se puede concluir que los colores principales del PSG no aparecen por ningún lado. Es decir, el color azul, que predomina en el club parisino no habría sido incluido, por lo menos de manera notoria.

Aunque cabe resaltar que durante la estancia de Messi en el club de Paris, se utilizó como camiseta alternativa una con colores blanco con franja rosada y negra, los cuales, si aparecen resaltados, pero podrían confundirse con los del Inter de Miami.

Cabe recordar que en varias ocasiones Messi ha señalado que su paso por el Paris Saint Germain no fue el mejor, dado el trato que le dieron los hinchas locales y la presión que tenía. Esto podría haber incidido en la decisión del artista para no incluir los colores del club en sus zapatillas.