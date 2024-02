Jugador del Sao Paulo revela el día a día de James Rodríguez y le envía duro mensaje: "Tiene que hacer lo mismo que hace en Colombia"

James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos que más se ha destacado en el exterior. Su gran desempeño en el Mundial Brasil 2014 lo catapultó internacionalmente en las grandes ligas del fútbol, motivo por el cual ha llegado a vestir la camiseta del Real Madrid y el Bayern Munich, entre otros clubes de importancia.

No obstante, luego de recaer en el fútbol suramericano con el Sao Paulo, su continuidad no ha sido la esperada, por lo que en los últimos días se ha rumorado sobre su salida, presuntamente, por no ser tenido en cuenta por el actual entrenador, Thiago Carpini.

En una entrevista para el canal deportivo TNT Sports, uno de sus compañeros no pudo omitir hablar del presente del jugador colombiano.

Se trata del referente del club, Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha, mejor conocido como Rafinha, quien opinó sobre la situación que atraviesa James Rodríguez.

Rafinha no dudó en exaltar las cualidades del mediocampista de la selección Colombia, pero también le envió un dardo.

"Tiene que ser realista. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay”, aseguró.

“Pero para que funcione tiene que hacer lo mismo que hace en Colombia... Entrena bien, es muy profesional", agregó.

El zaguero también reveló como es el día a día de James en los entrenamientos con el Sao Paulo.

"Tanto es así que ahora en São Paulo, que no participó de esos juegos, nadie frunce el ceño. Entrena, no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara... Esa es la diferencia", indicó.

"Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego? Difícil. Es malo porque todo el mundo quiere un chico de su calidad", sostuvo.