Atleta mexicano que ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 fue descalificado mientras celebraba su triunfo

Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 se encuentra siendo el principal foco de atención de los principales medios del mundo y no precisamente por las distintas competencias deportivas, sino por la descalificación de un deportista mientras festejaba su medalla de oro.

Se trata del atleta mexicano Fernando Martínez Estrada, quien ganó la medalla de oro al imponerse en la prueba masculina de los 5.000 de los Juegos Panamericanos 2023, sin embargo, cuando el deportista se encontraba festejando su logro, se enteró de que había sido descalificado de la competencia.

Martínez, que terminó por delante de sus rivales de Canadá y Estados Unidos, pasó de celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera, a vivir un momento desconcertarte.

La descalificación de Martínez se debió a una falta en los últimos metros, justo cuando arribó de primeras a la meta se detectó que hubo un bloqueo, al obstruir con su brazo al atleta estadounidense.

Tras la decisión, el atleta estadounidense Kasey Knevelbaard fue quien termino portando la medalla de oro, seguido por el canadiense Charles Philibert-Thiboutot con la medalla de plata y el brasileño Altobeli Santps da Silva con bronce.

Pese a que el delegado de su federación apeló la decisión, el atleta mexicano terminó yéndose del Estadio Nacional con las manos vacías.

Ante esta situación, Martínez fue interrogado por los periodistas, a quienes les expresó que él realizó “un movimiento natural con el cuerpo”.

“Fue un acto del cuerpo, lo que hace uno cuando llega a la meta. Estoy contento con el resultado que obtuve, independientemente si me dan la medalla o no. Trabajé para esto y me lo merecía, al igual que mis familiares y todos los que están detrás de mí. Una descalificación no me va a quitar el mérito de haberles ganado o no”, explicó.

El corredor, que vivió un momento agridulce, señaló que buscará su redención en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estos eventos son importantes para la delegación mexicana porque queremos llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Pase lo que pase, mostramos que tenemos nivel para estar dentro de los mejores del mundo”.

Fernando Martínez, campeón en Lima 2019, aprovechó su momento con la prensa para comentar su inconformidad con el poco apoyo que recibe por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como de la directora, Ana Gabriela Guevara.

“Con Ana Gabriela es nulo el apoyo y de sus ayudantes también es nulo, entonces esperemos con estos resultados, si tengo para estar aquí, que no estoy haciendo cosas que no son de mi entrenamiento, me entreno para esto y vamos a tener el mejor resultado para México”, puntualizó.