"Bajo ninguna circunstancia hables de eso": exfutbolista de la selección alemana afirma que le "desaconsejaron salir del clóset"

El exfutbolista alemán Thomas Hitzlsperger, el único jugador de su país que hasta la fecha ha hecho pública su homosexualidad, ofreció una reveladora entrevista en el diario Bild en donde habló sobre los tabúes con los que se encontró en el balompié mundial y las razones que lo llevaron a no hablar de sus orientación hasta después del retiro.

De entrada, Hitzlsperger consideró que la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en el fútbol debido a que pese a que se habla de ello “los jugadores no se identifican como tal”.

“Es un tabú en el campo y en el vestuario, también porque en Alemania no se conoce a ningún futbolista homosexual activo. Ves los símbolos, las curvas del abanico y piensas: ya no todo es un problema. Pero cuando se trata de los actores principales, los jugadores, hay un problema. Son siete los profesionales homosexuales conocidos en todo el negocio. Eso es poco”, explicó el exdefensor.

Mencionó que, entre las mejores ligas del mundo, solo hay un jugador que ha decidido desvelar su homosexualidad. “Ya hay uno, con Jakub Jankto (juega en el Cagliari en la Serie A). Lo hizo público una vez y poco se ha dicho al respecto desde entonces. Te das cuenta de que no tenía por qué ser gran cosa”, mencionó.

Sobre su experiencia personal, años atrás cuando jugaba al más alto nivel, mencionó que cada vez que surgía el tema, “te dabas cuenta de que era difícil, desagradable, que en realidad no querías hacerlo”. “Recuerdo que la gente hablaba de gais. No todos los que me rodeaban pensaban que era bueno”, lamentó.

Hitzlsperger mencionó que, ante el ambiente que encontró, prefirió no divulgar que es homosexual hasta cuando se retiró del fútbol profesional.

Afirmó que no “recuerda” que nadie le hubiera aconsejado “salir del closet” en algún momento de su carrera y que incluso, sobre el tema, buscó el consejo en un abogado que fue duro en su respuesta.

“’Bajo ninguna circunstancia hables de eso. Eso sí te influye’, dijo. Fui allí para preguntar si debería hacer la entrevista sobre cómo salir del clóset. Una hora más tarde me fui y supe: no diré más nada”, afirmó.

Para fortuna de los jugadores de los tiempos modernos mencionó que el tema hoy en día “hay que mirarlo de otra manera”. “La forma en que la gente habla de ello, cómo se posicionan los clubes, cómo lo abordan los aficionados y los medios, ha cambiado. Pero en el campo sigue siendo un tabú”.

Hitzlsperger fue uno de los jugadores claves de la selección alemana del segundo lustro del nuevo milenio cuando el equipo fue tercero en la Copa del Mundo de 2006 de la que fue sede, así como subcampeón en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008.