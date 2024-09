Campeón del mundo y exestrella del Real Madrid anuncia su retiro del fútbol: "Ha llegado el momento colgar las botas"

El futbolista Raphaël Varane, defensa en la selección de Francia ganadora del Mundial 2018, anunció este miércoles su retiro del futbol.

"Me he caído y me he levantado mil veces. Esta vez es el momento de parar y colgar las botas después de mi último partido, con el que me llevé un trofeo en Wembley", escribió en su cuenta de Instagram.

Fue el pasado 11 de agosto cuando Varane se lesionó a los 20 minutos de juego de su debut con la camiseta del Como, el equipo que entrena el español Cesc Fàbregas, en la derrota contra la Sampdoria en la Copa de Italia.

Desde entonces no solo no volvió a jugar, sino que ni siquiera su nombre figura en la lista de futbolistas del Como para disputar el campeonato italiano.

De acuerdo con la prensa, el Como, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol italiano, tenía pensado rescindir el contrato del futbolista, que había firmado por dos temporadas en julio.

En su mensaje en Instagram, Varane también da a entender que seguirá viviendo en Italia pese a la retirada.

VEA TAMBIÉN Estos son los partidos claves que se perderá Kylian Mbappé tras lesión en la séptima fecha de la liga española o

"Comienza una nueva vida lejos de los terrenos de juego", explica. Voy a quedarme en Como. Pero sin usar las botas ni las espinilleras. Tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros próximamente", añadió.

Tras debutar siendo adolescente con el Lens en la Ligue 1, a los 18 años firmó con el Real Madrid, donde conquistó todos los títulos posibles, entre ellos cuatro Ligas y tres 'Champions'.

Tras una década formando una de las parejas centrales más exitosas de la historia con Sergio Ramos en el Real Madrid, Varane dejó el club merengue para descubrir la Premier League, fichando por el Manchester United.

Pese a que en Old Trafford no tuvo el mismo éxito que en el Bernabéu, el francés conquistó con los 'Red Devils' la Copa de la Liga inglesa (2023) y la FA Cup (2024).

Con la selección francesa debutó en 2013 y conquistó el Mundial de Rusia-2018, antes de anunciar su retirada como internacional luego de la derrota contra Argentina en la final mundialista de Catar-2022.