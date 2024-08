Campeona de Nigeria de 100 metros explotó por no poder participar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Un nuevo drama rodea a los Juegos Olímpicos de París 2024, esta vez, la protagonista es la corredora nigeriana Favour Ofili, quien no podrá competir en los 100 metros planos del torneo debido a que el Comité Olímpico de Nigeria olvidó inscribir para la prueba.

Ofili, la mejor velocista de Nigeria que actualmente es la campeona de 100 metros en su país, se quedó sin poder participar en la competencia para la que lleva entrenando desde hace cuatro años, ante su decepción es tan grande, la atleta realizó un posteo en redes sociales en donde habló de su situación.

Por medio de su cuenta de Instagram, la deportista aseveró: “Con gran pesar me acaban de decir que no voy a competir en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos”.

“Califiqué, pero los que tienen la AFN y NOC no han introducido mi nombre. He trabajado durante 4 años para ganar esta oportunidad. ¿Para qué... no entrar y competir en los juegos olímpicos porque la organización responsable no me inscribió?”, acotó la velocista.

Favour, número 216 del World Ranking, reveló que en la edición pasada de los juegos no pudo participar porque “AFN, NADC y NOC no lograron liberar fondos para que los atletas de EE. UU. fueran probados, lo que hizo que 14 atletas de Nigeria se clasificaron para no competir”.

“Ahora esto. ¡Si los responsables NO son responsables por aprovechar esta oportunidad para mí, ninguna de las dos organizaciones será de confianza en el futuro!”, puntualizó diciendo.

La corredora, de 21 años, mostró aún más su enfado finalizando dicho desahogo aseverando: “La próxima son los 200 metros, espero que me inscriban”.

Si la deportista hubiera sido inscrita por su comité como se debía, tendría que haber empezado a competir este viernes.