César Farías tras su salida del América de Cali: “vine en un momento difícil, no armé el equipo y me tocó soportar todo"

César Farías ya no es director técnico del club colombiano América de Cali. Esto, debido a los malos resultados obtenidos por parte del elenco vallecaucano y la fricción existente entre el estratega con la prensa deportiva y un sector de la fanaticada ‘Escarlata’.

Tras su salida del cuadro americanista, el entrenador venezolano concedió una entrevista al medio de comunicación Telepacífico.

“Realmente no cumplimos con los objetivos planteados y nos cesaron de una manera establecida, que estaba en el contrato, y esto es parte del fútbol. Lo sabía antes de venir acá. Mi representante me dijo que me estaba por comprar un problema porque estos dueños habían tenido 16 entrenadores”, dijo Farías.

"Nos faltaron resultados para que sea otra historia (...) América venía un tiempo siendo habitual clasificado a los ocho pero yo no hice pretemporada, no traje jugadores, vine en un momento difícil, no armé el equipo, me tocó soportar todo lo difícil y lo hicimos", acotó.

El DT de 51 años de edad aprovechó la oportunidad para defenderse de aquellos periodistas que hablan de supuestos malos tratos que tuvo Farías con sus exdirigidos.

"Tras empatar el clásico en un entorno difícil se empezaron a comentar cosas que no estoy de acuerdo porque no sucedieron. Sí estoy de acuerdo con que un entrenador salga por falta de resultados, es algo normal del fútbol y no está fuera de los parámetros. No está bien que se hablen tonterías y se difame a uno", consideró.

"Nunca tuve malas actitudes con alguien, eso me causa risa. Sí he peleado y discutido en mi carrera pero siempre con los rivales o con la prensa, hemos tenido diferencias. Jamás con los de mi equipo, que justamente son equipo. No me gusta la falsedad, digo las cosas de frente y soy transparente, algo que aparentemente no le gusta a mucha gente", añadió.

La eliminación del elenco 'diablo' de la actual temporada del fútbol colombiano surtió efecto. Cabe mencionar que el exentrenador de la ‘Vinotinto’ no pasaba por un buen momento en su club. Aparte de la derrota ante Santa Fe, que derivó en una eliminación inminente de la liga colombiana, comenzaron a salir a la luz presuntos malos comportamientos de Farías al frente del plantel al que arribó en enero pasado.

América de Cali comienza la búsqueda de su nuevo director técnico. Entre los perfiles aparecen nombres como: Wilmer Cabrera, exfutbolista e ídolo de la institución, Luis Fernando Suárez, quien viene de dirigir a la Selección de Costa Rica, y Gabriel Milito, técnico del Atlético Mineiro del Campeonato Brasileño de Serie A.