César Farías en la "cuerda floja" del América de Cali: medios deportivos dan por hecho su salida del cuadro vallecaucano

El entrenador venezolano César Farías estaría en la “cuerda floja” del América de Cali. Este martes, varios medios deportivos colombianos ya han dado por hecho la salida del técnico, del cuadro vallecaucano.

A pesar de que el equipo 'Escarlata' no ha oficializado la decisión, la prensa deportiva colombiana confirmó que la destitución es un hecho.

La eliminación del elenco que tiene un 'diablo' en su escudo de la actual temporada del fútbol colombiano, al parecer ya surtió efecto.

Varios periodistas han indicado que desde la directiva del equipo ya se habrían tomado las primeras determinaciones pensando en el próximo semestre.

A tan solo 3 meses de haber tomado las riendas del elenco americanista, el estratega venezolano, dejaría dicho conjunto, entre otras cosas, por los malos resultados obtenidos.

El ex DT de la ‘Vinotinto’ no pasaba por un buen momento en su club. Aparte de la derrota ante Santa Fe, que derivó en una eliminación inminente de la liga colombiana, comenzaron a salir a la luz presuntos malos comportamientos de Farías al frente del plantel al que arribó en enero pasado.

El periodista Julián Céspedes, del programa Saque Largo de Win Sports, reveló lo que le habría informado uno de los jugadores dirigidos por Farías en el club caleño.

El comunicador leyó textualmente un mensaje que le habrían enviado a su número personal en el que se habla de una supuesta mala relación del plantel con su técnico.

“Juli, los estoy viendo, herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente, ese man nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Estamos reventados y ya pedimos una reunión”, leyó Céspedes.

Pero esa no sería la acusación más fuerte en su contra, en las últimas horas el periodista Francisco Vélez reveló que obtuvo información de un supuesto maltrato físico de Farías contra un entrenador de las divisiones inferiores.

El periodista deportivo aseguró también que recibió información de una alta fuente del club sobre un episodio en el que el entrenador venezolano agarró a cachetadas a uno de sus colegas durante un partido de exhibición que reúne a trabajadores y exjugadores del club, denominado “Partidos del Desgarre”.

“Muy sencillo: el técnico Farías agarró a cachetadas a uno de los técnicos que estaban participando en los ‘Partidos del Desgarre’, entonces, decidieron en América, cancelar los partidos porque el señor no ha podido entender que hay que tener buen comportamiento”, informó Vélez.