"Nos tiene reventados": señalan al DT venezolano César Farías de presuntos malos tratos contra miembros de su club en Colombia

El entrenador venezolano, César Farías, no pasa por un buen momento en su club colombiano, América de Cali, dada la reciente eliminación de las semifinales del torneo local.

Tras la derrota ante Santa Fe, del fin de semana pasado, que derivó en una eliminación inminente de la liga colombiana, comenzaron a salir a la luz presuntos malos comportamiento de Farías al frente del club al que arribó en enero pasado.

El periodista Julián Céspedes, del programa Saque Largo de Win Sports, reveló lo que le habría informado uno de los jugadores dirigidos por Farías en el club caleño.

El comunicador leyó textualmente un mensaje que le habrían enviado a su número personal en el que se habla de una supuesta mala relación del plantel con su técnico.

“Juli, los estoy viendo, herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente, ese man nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Estamos reventados y ya pedimos una reunión”, leyó Céspedes.

Pero esa no sería la acusación más fuerte en su contra, en las últimas horas el periodista Francisco Vélez reveló que obtuvo información de un supuesto maltrato físico de Farías contra un entrenador de las divisiones inferiores.

El periodista deportivo aseguró que recibió información de una alta fuente del club sobre un episodio en el que el entrenador venezolano agarró a cachetadas a uno de sus colegas durante un partido de exhibición que reúne a trabajadores y exjugadores del club, denominado “Partidos del Desgarre”.

“Muy sencillo: el técnico Farías agarró a cachetadas a uno de los técnicos que estaban participando en los ‘Partidos del Desgarre’, entonces, decidieron en América, cancelar los partidos porque el señor no ha podido entender que hay que tener buen comportamiento”, informó Vélez.

Incluso, la relación de Farías con su grupo de trabajo habría escalado a tal punto que obligó a varios trabajadores del club a abandonar sus actividades. Este sería el caso de la nutricionista, Valentina Salazar, quien habría tomado la decisión de irse al Once Caldas por problemas con Farías.

Cabe recordar que, en junio de 2023, el exentrenador de la selección venezolana protagonizó una pelea con un jugador del Delfín de Ecuador, cuando fungía como entrenador del Aucas, que derivó en su salida del fútbol ecuatoriano y una suspensión de más de un año.