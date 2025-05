No te las puedes perder; estas son las mejores películas de terror que han marcado la historia del cine

De los géneros más poderosos y provocadores del séptimo arte, las películas de terror a lo largo de la historia han asustado a millones de personas alrededor del mundo, revolucionando con los años ha sido capaz de generar emociones desde los gritos, hasta las risas, adaptándose a los miedos de cada época y explorando a profundidad los sucesos y zonas más oscuras del alma humana.

Una de las más icónicas y tenebrosas es El Exorcista de 1973, dirigida por William Friedkin, una película que no solo estremeció al público con su crudo realismo y escenas impactantes, sino que también abrió un debate social y religioso sobre los límites de esta práctica espiritual. Basada en una historia real, esta obra maestra trascendió el terror para convertirse en un fenómeno cultural, siendo incluso prohibida en varios países. Su influencia es tan poderosa que aún hoy, más de 50 años después, muchas producciones intentan emular su atmósfera sin lograr igualarla.

Otra obra que marcó un antes y un después fue Psicosis de 1960 de Alfred Hitchcock. Esta película cambió las reglas del juego al romper con los esquemas narrativos tradicionales y presentar un giro inesperado que dejó al público boquiabierto. La escena de la ducha, acompañada por la perturbadora música de Bernard Herrmann, sigue siendo una de las más imitadas y referenciadas en la historia del cine de terror. Psicosis no solo consolidó a Hitchcock como el guía del suspenso, sino que demostró que el terror también puede ser elegante, psicológico y profundamente humano.

Sin embargo, no se puede hablar del género sin mencionar El Resplandor de 1980, dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Stephen King. Esta cinta, aunque inicialmente no fue del gusto del propio King, se convirtió con el tiempo en un clásico absoluto gracias a su atmósfera opresiva, la imponente actuación de Jack Nicholson y la brillante construcción visual de cada escena. El Resplandor no solo asusta, sino que perturba con su ritmo lento, su simbolismo oculto y su retrato de la locura como un laberinto sin salida.

En tiempos más recientes, películas como El Conjuro estrenada en el 2013 de James Wan han revivido el interés por el terror sobrenatural clásico, con una fórmula que mezcla sustos minuciosamente ejecutados, narrativa sólida y una ambientación escalofriante basada en hechos reales. Esta cinta no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que dio origen a un universo cinematográfico completo que incluye títulos como Annabelle y La Monja, consolidando un nuevo estilo de terror que traspasa barreras entre lo ficticio y lo real.

Por último, tenemos una propuesta que llevó el terror experimental a otro nivel: Skinamarink estrenada en el 2023 y dirigida por Kyle Edward Ball. Esta inquietante película canadiense se caracteriza por su capacidad de envolver a la audiencia en un suspenso psicológico. La historia gira en torno a dos niños que descubren que su padre ha desaparecido, al igual que puertas, ventanas y otros elementos de su casa. Sin necesidad de monstruos explícitos ni sustos tradicionales, Skinamarink demuestra que el verdadero horror puede residir en el silencio, en la oscuridad… y en lo que no se puede ver con claridad.

Estas películas, entre muchas otras, no solo han hecho historia por su capacidad de aterrorizar al público, sino que representan una vida en el más allá, distintos momentos culturales, temores colectivos y avances han sido la clave para posicionar este género a la hora de contar historias. Si aún no las has visto, prepárate, el miedo no tiene fecha de vencimiento.