Circula en redes sociales un video de Dani Alves disfrazado de "preso" años atrás en Halloween y los usuarios hablan de “premonición” y “karma”

El experimentado futbolista brasileño, Dani Alves, sigue detenido en el penal Brians 2, en Barcelona, debido a la denuncia que existe en su contra por presunta agresión sexual.

Como hace poco se celebró Halloween, diferentes usuarios de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) recordaron a Alves por un disfraz que hoy representa la realidad que vive el lateral derecho.

De ese modo, varios internautas recordaron cuando Alves, hace ocho años, se disfrazó de ‘preso’ luego de un partido que disputó el equipo con el que lo ganó todo: el FC Barcelona.

“Guá… pero si ya lo había predicho”; “Para los que no lo creen, estudio Kabbalah espiritual y a veces no lo vemos, pero esto se llama Karma. Un actuar de hace años ya avisaba lo que llegaría”; “Que fuerte como este chaval un día se disfrazó de algo que ahora es, un preso”; “Seguramente al ver este video se lamentará de no haber esquivado esta premonición”; “Corto y al pie, el déjà vu se hizo real”, fueron algunos de los comentarios encontrados en redes.

A poco tiempo de que se lleve a cabo su juicio por presunta agresión sexual, el futbolista brasileño cambió de abogado.

Según la prensa española, el propio Alves decidió prescindir de los servicios del letrado Cristóbal Martell por una doctora en Derecho Penal.

La nueva defensora legal del futbolista es Inés Guardiola Sánchez, nacida en Barcelona (1981) y licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra.

La experta además es secretaria tesorera de la Comisión de Derecho Penitenciario y de la Comisión de Drogas en el Ilustrísimo Colegio de Abogados de Barcelona y profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona.

El futbolista continúa negando la agresión sexual en sus distintas versiones y declaraciones, pero se desconoce cuál será la estrategia de cara al juicio.

Lo que está claro es que la vida de Alves ha sufrido un giro radical a consecuencia de una acontecida noche de fiesta del 30 de diciembre de 2022.