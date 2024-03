Compañero de Egan Bernal se fue lanza contra Nairo Quintana y lo llama “maldita rata”

El regreso del ciclista colombiano Nairo Quinta en la Vuelta de Cataluña 2024 parece seguir generando incomodidad y conflicto en el pelotón, en donde algunos de sus colegas parecen no estar de acuerdo con que el corredor haya vuelto tras el caso del uso de Tramadol durante el Tour Francia 2022.

Un día después de que el ciclista neerlandés Wout Poels hiciera pública la pelea que tuvo con el colombiano, llega un nuevo comentario que demuestra que sus colegas no están muy contentos con su regreso.

El corredor de Bahrain-Victorius reveló durante el podcast ‘In Koers’ que tuvo un incidente con Nairo en el que notó que el colombiano podía llegar a ser muy “agresivo”.

“Estábamos subiendo en una cuesta final y me sentía bien. Quería avanzar, pero nadie me dejaba. Decidí seguir a Enric Mas, pero Nairo me lo impidió y en un momento dado, me dio un codazo”, expresó.

Poels también señaló: “Le pregunté por qué lo había hecho y por qué era tan agresivo. Luego le pregunté en broma si todavía estaba usando tramadol”.

Ahora, quien también tiene mucho que decir sobre el corredor, 34 años, es el ciclista de INEOS Grenadiers, Geraint Thomas, compañero de Egan Bernal, quien en un capítulo de su reciente podcast arremetió contra Quintana y lo trató de “maldita rata”.

Durante su reciente episodio de su podcast ‘The Geraint Thomas Cycling Club’, en el que también participó el corredor Luke Rowe, el nombre de Nairo se coló en determinado momento en la conversación que estaban teniendo.

En dicha conversación, Thomas aseguró que “Nairo Quintana no debería estar corriendo. Maldita rata”, un comentario que terminó siendo acompañado por las risas de los dos corredores compañeros del colombiano Egan Bernal.

Este comentario solo reflejaría la molesta que tienen algunos ciclistas contra Quintana tras las acusaciones en su contra de haber usado Tramadol en el Tour de Francia de 2022, una situación que lo obligó a retirarse del deporte por más de un año.

La Vuelta a Cataluña no solamente dejaron momentos de ataques verbales para Quintana, sino que también le ocasionaron varios obstáculos físicos. Esto porque durante la última etapa de la competencia, el pedalista sufrió una caída que le impidió terminar la carrera.

“Se me ha caído un corredor al frente y no he podido librarlo. He caído nuevamente. La fortuna es que apenas fueron raspones, estoy completo, estoy bien”, acotó el corredor colombiano.