Esta sería la condición por la que Messi consideraría retirarse del fútbol de manera definitiva: “cada vez es más difícil”

El astro argentino Lionel Messi es un gran referente dentro del mundo del fútbol siendo considerado por muchos como “el mejor del jugador de todos los tiempos”. Sin embargo, su impecable carrera llena de récords y trofeos lo hacen acreedor de ser llamado como el GOAT (Greatest Of All Times, El Mejor de Todos los Tiempos, en español).

No obstante, como todos los grandes, su carrera en algún momento llegará a su final y es que pese a que el mundo del deporte sigue disfrutando de la magia del ‘10’ de la ‘Albiceleste’, muchos se preguntan si el argentino pensará en retirarse pronto y cómo lo haría.

De hecho, el ganador de ocho balones de oro, conversó sobre esto con el podcast Big Time, en donde comentó que su retiro no depende de su edad.

Durante su entrevista, el futbolista, de 37 años de edad, aseguró que no ha pensado en su retiro, ya que trata de disfrutar cada día sin “pensar más en eso”.

VEA TAMBIÉN Momento en el que 11 ciclistas tuvieron una aparatosa caída en una carrera en Bélgica o

“No tengo nada claro todavía más que seguir jugando, que es lo que me gustaría hacer por un tiempo más. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino hacia aquello que me llena de alegría y disfruto y será un nuevo rol”, explicó.

Actualmente, en el mundo del deporte, la edad no es un factor que cuente para definir la disciplina y calidad de un deportista, este es el caso de Messi o Cristiano Ronaldo, ambos considerados como los mejores futbolistas de los últimos tiempos.

Por eso, Messi hizo énfasis, en la entrevista, en que no será su edad el factor determinante de su retiro, sino el momento en el que sienta que no está en el “nivel para cumplir”, cuando definitivamente sienta que no lo está disfrutando, y que no está ayudando a sus compañeros.

“Como dije antes, soy muy autocrítico conmigo mismo. Sé cuándo estoy bien o cuando estoy mal, cuándo juego bien o cuando juego mal, y cuando sienta ese momento de dar ese paso, lo haré sin pensar en mi edad”, detalló.

El atacante del Inter Miami señaló: “Si me siento bien, siempre seguiré intentando competir porque es lo que me gusta y lo que sé hacer”.

El rosarino. además, mencionó que para poder seguir compitiendo en su máximo nivel, lo que intenta hacer es cuidarse, “comer bien, descansar y hacer trabajo preventivo”.

“Uno se da cuenta de que cada vez es más difícil y que se necesita más cuidado porque cada vez hay más partidos también, se juegan más seguidos, mucho más físico también y creo que el descanso es muy importante”, pronunció el capitán de la ‘albiceleste’.

VEA TAMBIÉN Draymond Green hizo llorar de impotencia de Stephen Curry tras ser expulsado a los cuatro minutos de un partido o

Messi, a su vez, remarcó lo agradecido que está por haber podido lograr tanto en su carrera, pero también acotó que siente especial gratitud ante lo que consiguió a nivel personal.

El goleador sudamericano recordó sus inicios en el mundo del fútbol con el FC Barcelona, un equipo que, según sus propias palabras, siempre lo trató muy bien.

“Hacer lo que me gusta, y hacerlo en el Barcelona para mí era impresionante”. Entretanto, Messi aseveró que su salida del club ‘blaugrana’ fue un cambio “difícil” para él y algo de lo que no estaba preparado para hacer.