Confirman sede y hora para el partido Brasil vs. Colombia en el regreso de la Eliminatoria Sudamericana

Falta un año y medio para que se celebre el Mundial de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) y ya se van perfilando las selecciones que harán parte de la cita orbital que esta vez, tendrá un formato diferente con 45 equipos.

Este incremento de cupos ha hecho que las diferentes delegaciones continentales tengan más cupos para llegar al Mundial. Conmebol, donde juegan las selecciones sudamericanas, pasó de cuatro directos y uno al repechaje a seis directos y uno a la repesca.

Jugadas ya 12 fechas y a falta de seis más para que queden definidos los cupos al mundial, la tabla la encabeza Argentina con 25 puntos y prácticamente clasificado, Uruguay con 20 unidades, Ecuador con 19, Colombia con 19, Brasil con 18, Paraguay con 17 y Bolivia con 13, hasta ahí las siete selecciones parcialmente clasificadas.

Sin embargo, no hay ninguna eliminada, por lo que Venezuela, Chile y Perú tiene todavía oportunidad de llegar a los puestos de privilegio y lograr la clasificación al Mundial de Norteamérica, es por eso que estas últimas fechas serán ‘a muerte’.

El próximo mes de marzo se disputarán la fecha 13 y 14 de las eliminatorias. El 20 de este regresa la clasificatoria con lo partidos Paraguay vs Chile, Perú vs. Bolivia, Ecuador vs. Venezuela y los partidazos entre Uruguay vs. Argentina y Brasil vs. Colombia.

A falta de mes y medio para el regreso de la eliminatoria, la Confederación Brasilera de Fútbol ya dio a conocer el estadio y la hora en que se disputará el juego contra los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo: será el 20 de marzo en el estadio Nacional Mané Garrincha a las 21:45 hora de Brasilia, 19:45 hora de Colombia.

Será un partido de necesitados, pues Brasil necesita recuperar su lugar histórico en lo alto del podio y conservar el récord que tiene de ser la única selección presente en todos los mundiales, mientras que Colombia viene de un mal fin de año que lo hizo pasar del segundo a cuarto puesto en la tabla clasificatoria.

El 25 de marzo será la fecha 14 con los juegos Chile vs. Ecuador, Bolivia vs. Uruguay, Venezuela v. Perú, Colombia vs. Paraguay y el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil. De ahí habrá una nueva pausa de las eliminatorias hasta el mes de junio.