Criticas a Deyna Castellanos por “mandar callar” a su entrenadora durante una rueda de prensa

La futbolista venezolana Deyna Castellanos en las últimas horas ha sido noticia en los principales medios tanto nacionales como internacionales.

Los motivos por los que la capitana de la selección femenina de Venezuela ha acaparado la atención de los medios y de los internautas son varias, entre ellas: su triunfo con la Vinotinto, sus declaraciones sobre su orientación sexual y el polémico momento en el que “manda a callar” a su entrenadora durante una rueda de prensa.

Durante la rueda de prensa tras la victoria 1-0 de la selección venezolana ante Uruguay, la directora técnica del combinado, Pamela Conti, fue cuestionada sobre el comunicado que emitió, por medio de Instagram, una de las jugadoras.

En su comunicado, Sonia O’Neil expresó que era mentira que estuviera lesionada, ni tampoco enferma, simplemente ella y otra compañera pidieron permiso para ir al banco que estaba al lado del hotel en el que se hospedaban y “por falta de comunicación, la entrenadora pensó que no teníamos permiso para ir”.

“La entrenadora mentirá sobre esto después del partido. Y va a usar esta mentira como una excusa para no volver a convocarme a la selección, como ella lo ha comentado con algunas jugadoras y nunca me lo ha dicho en mi cara, que hace mucho tiempo lo desea”.

Ante las palabras de la futbolista, por las cuales fue cuestionada, Pamela iba a responder a la pregunta que le estaba haciendo el periodista, pero fue interrumpida por Castellanos, quien la “mandó a callar”.

Mirandola y poniendo su mano cerca a la entrenadora, la capitana de la Vinotinto comentó “respondo yo primero”.

“Esto es lo único que vamos a hablar del tema. Honestamente, si te soy sincera, salí de la ducha y me vine directamente para acá, no estoy enterada de lo que Sonia pudo decir o no. Yo considero que ella es una persona adulta y si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones, pues habrá que ver qué pasó”, explicó Castellanos.

La jugadora, que actualmente presta sus servicios en el club inglés Manchester City, añadió que: “Yo estoy sumamente orgullosa del equipo que tenemos en este momento, de que somos 23 jugadoras, en este caso 22, y orgullosa de los resultados”.

Cuando se terminó su momento de hablar, su entrenadora tomó la palabra para expresar que: “en cuanto a Sonia creo que hay normas y reglas en un vestuario que son internas, quien no las respeta, está claro que hay consecuencias, esta fue una de las consecuencias de Sonia”.

“No voy a hablar del tema, ella sabrá lo que ha escrito, por qué lo ha escrito. A mí no me toca para nada porque realmente no me toca y es más importante hablar de la victoria del equipo”, añadió.

Sin embargo, ante la “interrupción” de Deyna, algunos usuarios la criticaron acusándola de “creerse más que el resto de las jugadoras”, así como también de tener el ego por las nubes y ser antipática.

Otros internautas señalan que esta situación evidencia que dentro del combinado Vinotinto hay una clara separación y algunas jugadoras que controla todo, por lo que ciertas compañeras ya se cansaron de esa actitud.